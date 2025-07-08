Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Πρώτες εικόνες από τον γάμο και ο χορός των νεονύμφων στη δεξίωση (Video)

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν χθες (7/7) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, με το ζευγάρι που έχει αποκτήσει έναν γιο, να επισφραγίζει την ευτυχία του.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Άγιο Δημήτριο του Grand Resort στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι, με περίπου 150 εκλεκτούς καλεσμένους.

Οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν αυτή την τόσο σημαντική στιγμή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μια απόφαση που εναρμονίζεται πλήρως με το χαμηλό προφίλ που ούτως ή άλλως κρατούν στην προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, κάποια στιγμιότυπα τόσο από τον γάμο όσο και από τη δεξίωση διέρρευσαν, μεταξύ αυτών, ο πρώτος χορός του ζευγαριού στη γαμήλια δεξίωση, με τους νεονύμφους να επιλέγουν να χορέψουν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μαζί σου» που ερμηνεύει ο ίδιος ο γαμπρός.

Η νύφη, πανέμορφη και λαμπερή έδειχνε πανευτυχής να έχει αφεθεί στην αγκαλιά του, ενώ στο τέλος του χορού, ο τραγουδιστής -εμφανώς χαρούμενος- υποκλίθηκε και φίλησε τα χέρια της αγαπημένης του.

Το μενού του γάμου

Μια ακόμα λεπτομέρεια του γάμου που διέρρευσε ήταν το μενού που οι νεόνυμφοι πρόσφεραν στους καλεσμένους τους. Για ορεκτικό λοιπόν, το μενού περιλάμβανε κρύα σούπα αγγούρι με γιαούρτι και σορμπέ lime με δυόσμο, ενώ ακολουθούσε πιάτο με ριζότο σπαράγγια, φρέσκια τρούφα και tuille παρμεζάνας. Για κυρίως πιάτο επέλεξαν φαγκρί με αρωματικό λαδολέμονο, carpaccio λαχανικών, αρμύρα και κρέμα μελιτζάνας με το δείπνο να ολοκληρώνεται, φυσικά, με επιδόρπιο.

Η μητέρα του γαμπρού

Η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» κατέγραψε, μάλιστα, την άφιξη της μητέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού με την ίδια να επιλέγει για την πιο σημαντική μέρα του γιου της μια maxi τουαλέτα σε πράσινο χρώμα. Αν και απέφυγε τις δηλώσεις, ευχήθηκε με χαμόγελο στους δημοσιογράφους: «Και στα δικά σας. Πολλές ευχές για τα παιδιά σας, για εσάς και για όλους».

Η μαμά και η αδερφή της νύφης

Λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή, η μακιγιέζ Αλεξάνδρα Διακάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται η μητέρα της νύφης, Μιράντα Πατέρα, και η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Νταίζη Νίκα.

Υπέρλαμπρη η νύφη

Τα βλέμματα όλων, φυσικά, τράβηξε η νύφη με την Αλεξάνδρα Νίκα να επιλέγει ένα εντυπωσιακό νυφικό δια χειρός της πασίγνωστης σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη.

Το νυφικό ξεχώρισε τόσο για το κλασικό του σχέδιο, κεντημένο διακριτικά με μικρά κρύσταλλα όσο και για το ύφασμα και το επιβλητικό πέπλο, προσδίδοντας περίσσια φινέτσα και πολυτέλεια.

Η τελετή, τοποθετημένη με διακριτικότητα στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτέλεσε ένα γεγονός με συναισθηματικό βάθος και κομψή απλότητα.

Διαβάστε επίσης:

Μποφίλιου: Απαντά στις αντιδράσεις για το στιγμιότυπο με τον πατέρα της – «Πέρασα δυο δύσκολες εβδομάδες» (Video)

Στην Κρήτη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του – Χορεύει ανέμελος σε σκάφος (Photos/Video)

Καλοκαιρινές στιγμές για την Έμα Χέμινγκ Γουίλις και τις κόρες της