Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
Αναλυτικά:
Κυριακάτικη ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Έξι δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα»
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στήνει νέα «παράγκα» ο Μητσοτάκης
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς, νοσηλευτές
ΕΣΤΙΑ: Εκμυστηρεύσεις Καραμανλή: «Να χαίρονται που δεν πάω!»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Στο ρινγκ για τη δεύτερη θέση
Real news: Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ύστατη απόπειρα διάσωσης
Documento: Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν το Documento που τις αποκάλυψε
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη ΝΔ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα
