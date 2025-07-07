search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

07.07.2025 10:23

«Σήμερα γάμος γίνεται» για Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα

07.07.2025 10:23
argiros-nika-new

Όρκους για αιώνια αγάπη, πίστη και αφοσίωση θα ανταλλάξουν σήμερα (7/7) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, κάνοντας το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο γάμος θα είναι θρησκευτικός και θα πραγματοποιηθεί στα Νότια Προάστια, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Αν και αρχικά είχε ακουστεί πως η δεξίωση θα γίνει στη βίλα Νίκα, νέες πληροφορίες αναφέρουν πως τελικά θα πραγματοποιηθεί σε πολυτελές resort στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε κάθε περίπτωση, το ζευγάρι επιθυμεί να διασφαλίσει πλήρη ιδιωτικότητα και απόλυτο έλεγχο των συνθηκών, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν επιλέξει να κρατήσουν το γεγονός οικογενειακό, με τη λίστα των καλεσμένων να περιορίζεται σε περίπου 100 με 120 άτομα στα οποία συμπεριλαμβάνονται στενοί φίλοι και συγγενείς.

Άλλωστε, οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η βάπτιση του γιου τους σε ξεχωριστή τελετή

Η σχέση του τραγουδιστή με την Αλεξάνδρα Νίκα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο η 26χρονη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι ο γάμος και η βάπτιση θα γίνονταν την 1η Σεπτεμβρίου, το πλάνο άλλαξε και η βάπτιση του μικρού Βασίλη που θα πάρει το όνομα του πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, θα τελεστεί ξεχωριστά τον Σεπτέμβριο στη Μύκονο, σε ιδιαίτερα καλοκαιρινό σκηνικό και με έμφαση στη σημασία του μυστηρίου.

