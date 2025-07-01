search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:01
01.07.2025 14:50

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα – Η ημερομηνία και ο χώρος της τελετής (Video)

01.07.2025 14:50
konstantinos-argiros-nika-new

Όρκους για αιώνια αγάπη, πίστη και αφοσίωση πρόκειται ανταλλάξουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου.

Ο γάμος του ζευγαριού που έχει αποκτήσει έναν γιο και θα πάρει το όνομα Βασίλης, θα γίνει στο σπίτι της Αλεξάνδρας Νίκα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη βίλα της οικογένειας της 25χρονης στα νότια προάστια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του χαρμόσυνου γεγονότος. Δεν έχει γίνει, ωστόσο, γνωστό μέχρι στιγμής, αν ο γάμος θα είναι θρησκευτικός ή πολιτικός.

Σε δεύτερο χρόνο, θα πραγματοποιηθεί και η βάφτιση του γιου τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

