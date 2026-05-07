Πώς να συντηρήσουμε το κλιματιστικό του οχήματός μας πριν το καλοκαίρι

Ο κλιματισμός του αυτοκινήτου ετοιμάζεται ξανά για… υπερωρίες, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει και ήδη βλέπουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες, κύματα ζέστης αλλά και αφρικανική σκόνη που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινή μετακίνηση.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετοί οδηγοί άρχισαν να χρησιμοποιούν ξανά το air condition του αυτοκινήτου τους, μόνο που σε πολλές περιπτώσεις η πρώτη επαφή μετά τον χειμώνα συνοδεύεται από δυσάρεστες μυρωδιές, χαμηλή απόδοση ή αίσθηση βαριάς ατμόσφαιρας μέσα στην καμπίνα. Και συνήθως αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο κλιματισμός μένει για μήνες σε περιορισμένη χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται υγρασία στο κύκλωμα, σκόνη στους αεραγωγούς και μικροοργανισμοί στο σύστημα εξαερισμού. Αν προσθέσουμε και το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο ή την αφρικανική σκόνη που μεταφέρεται πλέον όλο και συχνότερα στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικό.

Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση συντήρησης είναι η αλλαγή του φίλτρου καμπίνας. Πρόκειται για ένα αναλώσιμο που αρκετοί οδηγοί ξεχνούν, παρότι επηρεάζει άμεσα τόσο την ποιότητα του αέρα όσο και την απόδοση του κλιματισμού. Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει τη ροή αέρα, επιβαρύνει το κύκλωμα και συχνά ευθύνεται για κακοσμία μέσα στην καμπίνα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα κυκλοφορούν φίλτρα ενεργού άνθρακα, τα οποία προσφέρουν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα στον περιορισμό οσμών, μικροσωματιδίων και ρύπων. Ειδικά σε πόλεις όπως η Αθήνα, όπου η σκόνη και η κίνηση είναι καθημερινότητα, ένα ποιοτικό φίλτρο καμπίνας μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η δυσάρεστη μυρωδιά που εμφανίζεται όταν ανοίγουμε το air condition δεν προέρχεται μόνο από το φίλτρο αλλά και από το ίδιο το κύκλωμα του κλιματισμού. Η υγρασία που παραμένει μέσα στο σύστημα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για μικρόβια και μικροοργανισμούς, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο μένει ακίνητο για μεγάλα διαστήματα. Μία απλή αλλά αποτελεσματική λύση είναι ο καθαρισμός των αεραγωγών με ειδικά σπρέι κλιματισμού, τα οποία ψεκάζονται ενώ λειτουργεί το σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται μέρος του κυκλώματος και βελτιώνεται αισθητά η ατμόσφαιρα μέσα στην καμπίνα. Αν όμως η μυρωδιά επιμένει, τότε πιθανότατα απαιτείται επαγγελματικός καθαρισμός από συνεργείο.

Ένα από τα πιο απλά αλλά και πιο αποτελεσματικά μυστικά συντήρησης του κλιματισμού είναι να κλείνετε το A/C λίγα λεπτά πριν φτάσετε στον προορισμό σας, αφήνοντας όμως τον ανεμιστήρα να συνεχίσει να λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται μέρος της υγρασίας που παραμένει στο κύκλωμα και μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης κακοσμίας και μικροοργανισμών. Είναι μια μικρή συνήθεια που μπορεί πραγματικά να αυξήσει τη διάρκεια ζωής του συστήματος και να κρατήσει πιο καθαρό το κύκλωμα του κλιματισμού.

Μετά από μεγάλο διάστημα αχρησίας, ειδικά την άνοιξη, είναι πιθανό να υπάρχουν σκόνες ή υπολείμματα μέσα στους αεραγωγούς. Γι’ αυτό καλό είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λειτουργίας του κλιματισμού να ανοίγουμε τα παράθυρα του αυτοκινήτου, ώστε ο αέρας που βγαίνει αρχικά από το κύκλωμα να απομακρυνθεί πιο εύκολα από την καμπίνα. Ειδικά φέτος, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ήδη για έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης, αυτή η μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι το air condition πρέπει να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι. Στην πραγματικότητα όμως, οι ειδικοί προτείνουν να ενεργοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες. Η περιοδική λειτουργία βοηθά στη σωστή λίπανση και κυκλοφορία του κυκλώματος, αποτρέποντας προβλήματα που εμφανίζονται όταν το σύστημα μένει ανενεργό για πολύ καιρό. Παράλληλα, καλό είναι να γίνεται έλεγχος της στάθμης του ψυκτικού υγρού από μηχανικό, καθώς χαμηλή ποσότητα μπορεί να μειώσει αισθητά την απόδοση του κλιματισμού. Σε περίπτωση που απαιτείται συμπλήρωση, αυτή πρέπει να γίνεται έγκαιρα ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Γιατί η σωστή συντήρηση του A/C είναι πιο σημαντική από ποτέ

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν ολοένα και πιο σύνθετα συστήματα κλιματισμού, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας τα καλοκαίρια στην Ελλάδα κάνει τη σωστή λειτουργία του air condition σχεδόν απαραίτητη. Ένα παραμελημένο σύστημα δεν επηρεάζει μόνο την άνεση, αλλά μπορεί να επιβαρύνει την κατανάλωση, να κουράζει περισσότερο τον συμπιεστή και φυσικά να δημιουργεί μια δυσάρεστη και ανθυγιεινή ατμόσφαιρα μέσα στην καμπίνα. Με μερικές απλές κινήσεις συντήρησης όμως, το air condition μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά, αθόρυβα και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις όλο το καλοκαίρι.

Τι κρατάμε;

Η αλλαγή φίλτρου καμπίνας είναι η σημαντικότερη εργασία πριν το καλοκαίρι.

Η υγρασία στο κύκλωμα είναι βασική αιτία κακοσμίας και μικροοργανισμών.

Το κλείσιμο του A/C πριν σβήσουμε το αυτοκίνητο βοηθά στην απομάκρυνση υγρασίας.

Ο κλιματισμός πρέπει να λειτουργεί έστω μία φορά την εβδομάδα ακόμη και τον χειμώνα.

Ο έλεγχος του ψυκτικού υγρού είναι απαραίτητος για σωστή απόδοση στις υψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: autotypos.gr

