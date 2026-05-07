Το φαινόμενο της κράτησης θέσεων στις ξαπλώστρες έλαβε… νομικές διαστάσεις, καταλήγοντας σε μια σημαντική δικαστική νίκη για έναν παραθεριστή που επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Κάτι ελάχιστα λιγότερο από 1000 ευρώ επιδικάστηκαν σε τουρίστα από τη Γερμανία, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διακοπών του αδυνατούσε να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα, εξαιτίας της τακτικής άλλων πελατών να αφήνουν τις πετσέτες τους από την προηγούμενη για να «καπαρώνουν] τη θέση.

Συγκεκριμένα ο ενάγων ταξίδεψε το 2024 στην Κω με την οικογένειά του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σπαταλούσε περίπου 20 λεπτά καθημερινά αναζητώντας μάταια μια θέση, παρά το γεγονός ότι φρόντιζε να ξυπνάει από τις 06:00 τα χαράματα.

Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε στο να κινηθεί νομικά εναντίον του ταξιδιωτικού πράκτορα με τον οποίο είχε οργανώσει τις διακοπές του.

Βασικός ισχυρισμός του ήταν πως η χρήση του εξοπλισμού ήταν πρακτικά αδύνατη.

Σύμφωνα με το δίκτυο BBC – το οποίο ασχολήθηκε με το θέμα – η υπόθεση εκδικάστηκε σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο.

Οι δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημά του, κρίνοντας ότι το πακέτο διακοπών της τετραμελούς οικογένειας ήταν «ελαττωματικό» και κατά συνέπεια δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού για το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους είχε ανέλθει στα 7.186 ευρώ.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο άνδρας τόνισε πως ο πράκτορας δεν εφάρμοσε τους κανονισμούς του καταλύματος που απαγόρευαν την κράτηση με πετσέτες και δεν έλαβε μέτρα για όσους το έκαναν.

Περιέγραψε μάλιστα πως τα παιδιά του κατέληγαν συχνά να ξαπλώνουν στο δάπεδο, αφού ούτε τα ξημερώματα υπήρχε κενή θέση.

Ενώ η ταξιδιωτική εταιρεία είχε προσφέρει αρχικά 350 ευρώ, η δικαστική απόφαση ανέβασε το ύψος της τελικής επιστροφής στα 986,70 ευρώ.

Το σκεπτικό της έδρας εστίασε στο ότι, αν και ο πράκτορας δεν διαχειρίζεται το ξενοδοχείο και δεν μπορεί να υποσχεθεί παντού διαθεσιμότητα, οφείλει ωστόσο να εγγυάται οργανωτικά μια «λογική» αναλογία μεταξύ των επισκεπτών και των ξαπλωστρών.

