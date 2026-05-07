Τέσσερις σκληροί κακοποιοί, ο ένας μάλιστα βρίσκεται μέσα στη φυλακή για συμμετοχή στην απαγωγή 25χρονου στον Υμηττό πριν ένα χρόνο, κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια», στις 24 Απριλίου του 2025 στο Χαλάνδρι ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα των τεσσάρων, αποτελείται από δύο άτομα που είχαν εμπλακεί σε εκρήξεις και άλλες έκνομες ενέργειες, έναν γνωστό άτομο της νύχτας με συμμετοχή σε ομάδες της Greek Mafia και δεξί χέρι ανθρώπου της νύχτας που δολοφονήθηκε πριν μερικους μήνες αλλά και έναν κρατούμενο φυλακών ο οποίος πριν από 11 μήνες, μαζί με ένα τράπερ και δύο ακόμη άτομα, είχαν αρπάξει έναν 25χρονο από τον Υμηττό και ζητούσαν 50.000 – 100.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Την εντολή φαίνεται να την έχει δώσει βαρύ όνομα της Greek Mafia, που τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστεί σε αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών χωρίς να έχει συλληφθεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε, δε, εμπλοκή και άλλων δύο ατόμων που αναζητούνται.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι οι τέσσερις σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο ξανά μέλος της Greek Mafia.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία 52χρονου άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Παράλληλα, η ίδια οργάνωση φέρεται να συνδέεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία, τον Αύγουστο του 2024, υπόθεση που είχε ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανή ενέργεια εκφοβισμού και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2024, με τις έρευνες να εξετάζουν τον τρόπο πρόσβασης και διακίνησης ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μοσχούρης που δολοφονήθηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου τον Απρίλιο του 2025 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia.

Το θύμα έβγαινε από ιατρικό κέντρο στην περιοχή, όταν τον πλησίασαν δύο άτομα τον πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν.

Ο Μοσχούρης που είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη το τμήμα Εκβιαστών της ΕΛΑΣ, είχε δεχθεί ξανά στο παρελθόν δολοφονική επίθεση.

Το σχέδιο των εκτελεστών εφαρμόστηκε μέρα μεσημέρι, όταν περίμεναν να βγει το θύμα τους από την κλινική, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ με τις περισσότερες σφαίρες να βρίσκουν στο κεφάλι το θύμα.

