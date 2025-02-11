search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:18
11.02.2025 10:19

Αλεξάνδρα Νίκα: Εντοπίστηκε ο οδηγός που την παρέσυρε με αυτοκίνητο στο Κολωνάκι

alexandra_nika-argyros

Η Τροχαία εντόπισε τον οδηγό ο οποίος παρέσυρε την Αλεξάνδρα Νίκα με το αυτοκίνητό του, την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο οδηγός της Bentley, την οποία είχε πάρει με leasing, αφού παρέσυρε και τραυμάτισε τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραυματίζοντάς την ελαφρά, την εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα μάλιστα, ο οδηγός «δεν ήταν συνεργάσιμος. Η γυναίκα ήταν σοκαρισμένη. Για κλάσματα του δευτερολέπτου έμεινε εκεί ο οδηγός. Δεν πήγαινε αργά. Μετά το τροχαίο η κυρία Νίκα καθόταν στη στάση, ήρθε το ασθενοφόρο και δεν μπήκε μέσα σε αυτό. Δεν είδα ούτε παιδί, ούτε καρότσι».

Τελικά οι άνδρες της τροχαίας τον εντόπισαν μέσα από την εταιρία leasing σήμερα, Τρίτη (11/2) και ο οδηγός του οχήματος, γνωστός επιχειρηματίας κατά πληροφορίες, είναι υπό κράτηση.

Αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή.

