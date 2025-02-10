Κολωνάκι: Η Αλεξάνδρα Νίκα παρασύρθηκε από πολυτελές ΙΧ – Εξαφανίστηκε και αναζητείται ο οδηγός

Οδηγός ενός πολυτελούς αυτοκινήτου παρέσυρε τη σύζυγο του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, τη στιγμή που εκείνη κινούνταν πεζή μαζί με το μωρό της επί της Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Πατριάρχου Ιωακείμ με τη Λουκιανού περίπου στις 18.30 το απόγευμα της Κυριακής, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο έδαφος.

Κατά πληροφορίες, ο οδηγός αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την γυναίκα που χτύπησε, πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Η Αλεξάνδρα Νίκα τραυματίστηκε ελαφρά με αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ, ενώ το μωρό δεν έπαθε κάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κατάφερε να συγκρατήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και κάλεσε την αστυνομία.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του supercar, καθώς η πινακίδα κυκλοφορίας δείχνει ότι είναι μισθωμένο με leasing.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οδηγού του πολυτελούς οχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

