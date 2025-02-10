search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2025 11:38

Κολωνάκι: Η Αλεξάνδρα Νίκα παρασύρθηκε από πολυτελές ΙΧ – Εξαφανίστηκε και αναζητείται ο οδηγός

10.02.2025 11:38
alexandra_nika-argyros

Οδηγός ενός πολυτελούς αυτοκινήτου παρέσυρε τη σύζυγο του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, τη στιγμή που εκείνη κινούνταν πεζή μαζί με το μωρό της επί της Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Πατριάρχου Ιωακείμ με τη Λουκιανού περίπου στις 18.30 το απόγευμα της Κυριακής, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο έδαφος.

Κατά πληροφορίες, ο οδηγός αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την γυναίκα που χτύπησε, πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Η Αλεξάνδρα Νίκα τραυματίστηκε ελαφρά με αποτέλεσμα να μη χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ, ενώ το μωρό δεν έπαθε κάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κατάφερε να συγκρατήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και κάλεσε την αστυνομία.

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του supercar, καθώς η πινακίδα κυκλοφορίας δείχνει ότι είναι μισθωμένο με leasing.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του οδηγού του πολυτελούς οχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Ραγδαίες εξελίξεις, ο ανακριτής ζητά έλεγχο γνησιότητας των επίμαχων βίντεο

Προαστιακός: Γέμισε καπνούς το δεύτερο βαγόνι στο δρομολόγιο Αθήνα-Κιάτο

Κυκλάδες: Δύο σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ σε 15 λεπτά σε Σαντορίνη και Αμοργό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται…συνεργάτες;

facebook-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια

giorgosmazonakis_ndp
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος – Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη

cristiano ronaldo_georgina rodriguez2
LIFESTYLE

Cristiano Ronaldo: Η… αστρονομική διατροφή που θα δίνει στη Georgina Rodriguez αν χωρίσουν

FOTIA_PATRA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάλεσμα για αυτόπτες μάρτυρες υπέρ του 25χρονου και του 21χρονου – «Τα παιδιά αυτά δεν είναι εμπρηστές – Υπάρχει σκευωρία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:00
Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται…συνεργάτες;

facebook-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια

giorgosmazonakis_ndp
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος – Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη

1 / 3