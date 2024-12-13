Νέα φωτογραφία του νεογέννητου γιου της ανέβασε στα social η Αλεξάνδρα Νίκα

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας ζουν οι Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Από την ημέρα που γέννησε, η νεαρή μητέρα ανεβάζει συχνά φωτογραφίες στο Instagram με τον μικρό γιο της.

Η 25χρονη ανέβασε την Παρασκευή (13.12.2024) μία νέα τρυφερή φωτογραφία από τον γιο της σε story στο Instagram.

Σε αυτή φαίνονται τα πατουσάκια του μωρού, ενώ φορά μία γαλάζια φόρμα με αρκουδάκια.

Το νέο μέλος της οικογένειας θα πάρει το όνομα Βασίλης σε βάπτιση που θα γίνει πιθανώς μέσα στο 2025, ενδεχομένως μαζί με τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού, το οποίο έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

