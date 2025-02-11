Αλεξάνδρα Νίκα: «Αν δεν φρέναρε, θα τη σκότωνε» – Νέα μαρτυρία για την παράσυρση στο Κολωνάκι (video)

Μια νέα μαρτυρία για το τροχαίο στο Κολωνάκι όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας Bentley παρέσυρε τη σύντροφο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την γυναίκα που είδε τι συνέβη στη συμβολή της Πατριάρχου Ιωακείμ με την Λουκιανού το απόγευμα της Κυριακής, «αν δεν φρέναρε θα τη σκότωνε τη γυναίκα».

«Ακούει δηλαδή το φρενάρισμα και γυρνάει (σ.σ. η Αλεξάνδρα Νίκα). Όπως πάει να στρίψει δεξιά (σ.σ. ο οδηγός της Bentley), την παίρνει ανοιχτά τη στροφή και η γυναίκα με το φρενάρισμα που ακούει και στρίβει γι’ αυτό την πέτυχε δηλαδή πλάγια και μπροστά» συνέχισε η αυτόπτης μάρτυρας.

«Άκουσα έναν θόρυβο, ένα φρενάρισμα ξαφνικά. Βλέπω ένα αυτοκίνητο που λογικά ανέβαινε την Πατριάρχου Ιωακείμ να στρίβει δεξιά στη Λουκιανού. Ξαφνικά βλέπω μια κυρία να φωνάζει, σοκαρίστηκε, και ξαφνικά είδα κάποια άτομα τα οποία λογικά βγήκαν, να φωνάζουν στον οδηγό. Τη χτύπησε στο πόδι, τη μέση, έκανε ελιγμό (σ.σ. η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού) και δεν έπεσε κάτω».

Όσον αφορά τον οδηγό της Bentley που παραμένει άφαντος, η γυναίκα λέει ότι «δεν ήταν συνεργάσιμος. Η γυναίκα ήταν σοκαρισμένη. Για κλάσματα του δευτερολέπτου έμεινε εκεί ο οδηγός. Δεν πήγαινε αργά. Μετά το τροχαίο η κυρία Νίκα καθόταν στη στάση, ήρθε το ασθενοφόρο και δεν μπήκε μέσα σε αυτό. Δεν είδα ούτε παιδί, ούτε καρότσι».

Ο οδηγός της Bentley αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, το πολυτελές όχημα ήταν μισθωμένο με leasing, με καλά ενημερωμένες πηγές να εξηγούν ότι από τη στιγμή που δεν έχει υποβληθεί μήνυση για το περιστατικό, η εταιρεία leasing δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει στις Αρχές τα στοιχεία του ανθρώπου που μίσθωσε το όχημα.

