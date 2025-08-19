Joan Collins: Θεά και στα 92 – Η ανάρτηση με μαγιό στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια (photo)

Η Τζόαν Κόλινς παραμένει εντυπωσιακή και στα 92. Η αειθαλής ηθοποιός προκάλεσε τα διθυραμβικά σχόλια των θαυμαστών της μετά από ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Η Κόλινς ανέβασε μια φωτογραφία από τις διακοπές της στη Νότια Γαλλία, στην οποία φοράει ένα κομψό λευκό ολόσωμο μαγιό.

Η 92χρονη ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τη σειρά «Δυναστεία» ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα φούξια καπέλο, τιρκουάζ βραχιόλια, κολιέ και σκουλαρίκια, Χαμογελαστή, πόζαρε καθισμένη σταυροπόδι σε μια γαλάζια πετσέτα.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια για την κομψότητα και το στιλ της. «Εκθαμβωτική! Εμείς οι κοινοί θνητοί απλώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε!», έγραψε ένας. Ένας άλλος σχολίασε: «Αληθινό είδωλο, τόσο λαμπερή και κομψή!». «Υπέροχη, αγαπημένη μου», σημείωσε τρίτος, ενώ κάποιος αρκέστηκε στο λιτό: «Αιώνια ομορφιά».

Η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές για την ομορφιά και το πέρασμα του χρόνου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ επεμβάσεις στο πρόσωπό της. «Δεν έχω κάνει τίποτα», είπε στον Guardian το 2023. «Δεν θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Πρώτα απ’ όλα, φοβάμαι τις βελόνες. Η μητέρα μου ήταν αυτή που μου έμαθε να ενυδατώνω και να χρησιμοποιώ κρέμα νυκτός». Ωστόσο, είχε παραδεχθεί ότι δοκίμασε μία φορά μπότοξ στο μέτωπο, αλλά αποφάσισε να μην το ξανακάνει ποτέ. «Πόνεσε φρικτά», είχε πει στο Glamour το 2012.

