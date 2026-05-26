Τσίπρας: Κάλεσμα σε «προοδευτική πανστρατιά» στην επίσημη «πρεμιέρα» απόψε στο Θησείο – Με βίντεο-έκπληξη το όνομα του κόμματος

Επίσημη «πρεμιέρα» έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στις 8 το βράδυ στην πλατεία του Θησείου θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική Διακήρυξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όνομα του νέου πολιτικού φορέα θα παρουσιαστεί μέσα από ένα βίντεο-έκπληξη, του οποίου τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση.

Σε ό,τι αφορά την ιδρυτική Διακήρυξη αυτή, θα μπορούν να την υπογράφουν αμέσως μετά την εκδήλωση όσοι επιθυμούν να γίνουν «συνοδοιπόροι» στο «νέο ταξίδι», στην διαδικτυακή πλατφόρμα που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κόμματος που θα βγει «στον αέρα» το ίδιο βράδυ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να καλέσει σε «προοδευτική πανστρατιά» όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της Αριστεράς και τον προοδευτικό κόσμο, με στόχο μια «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας». Θα περιγράψει με άλλα λόγια την προοπτική νίκης της «κυβερνώσας αριστεράς» επιδιώκοντας την μαζική λαϊκή στήριξη στο νέο φορέα- για τον οποίο διακηρύσσει ότι πηγάζει «από την κοινωνία, για την κοινωνία» – προκειμένου από κοινού να οικοδομηθεί «μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιάσει τις βασικές θέσεις του κόμματος όπως αυτές αποτυπώνονται στην Διακήρυξη, ενώ ως αξιακό πλαίσιο ορίζεται ο «νέος πατριωτισμός». Ο τελευταίος σύμφωνα με όσα αναμένεται να πει ο Αλέξης Τσίπρας «συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς».

Ιδρυτικό στοιχείο ο διμέτωπος κατά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Σε ό,τι αφορά τις βασικές κατευθύνσεις της Διακήρυξης, θα κατατίθενται οι διαχωριστικές γραμμές με το σήμερα καθώς:

-Θα περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ, την οποία ορίζουν

· οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης. Αλλά και:

· ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

· η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

· η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

-Θα υπογραμμίζεται ότι «η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα». Και θα υπενθυμίζεται, προς επίρρωσιν του ότι «έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα», πως «τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», κοινώς «δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές».

-Θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και πηγή των αξιών του το «Εμείς» της νέας εποχής. Δηλαδή «μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών. Θεμέλιο μας είναι η Δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη».

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν σε αυτή την επίσημη πρώτα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρατάξει και τα πρόσωπα που αποτελούν το βασικό δυναμικό στην αφετηρία του κόμματος – και ποια θα είναι αυτά.

