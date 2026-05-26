Το 27ετές Αναγκαστικό «Ενοικιοστάσιο»: Γιατί οι ιδιοκτήτες γυρίζουν την πλάτη σε Δήμους και Περιφέρειες

Πέρα από τη βαριά σκιά του «αυτοδιοικητικού ΕΝΦΙΑ», το νέο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρύβει ακόμη μία θεσμική «βόμβα», η οποία απειλεί να παγώσει πλήρως την αγορά μισθώσεων ακινήτων προς το Δημόσιο. Πρόκειται για τη διάταξη που θεσπίζει ένα 27ετές αναγκαστικό «ενοικιοστάσιο» για τις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων που πραγματοποιούνται από Δήμους και Περιφέρειες.

Η ρύθμιση αυτή έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), με τους παράγοντες της κτηματαγοράς να προειδοποιούν ότι το μέτρο θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ: αντί να διευκολύνει το κράτος να βρει στέγη για τις υπηρεσίες του, θα οδηγήσει τους ιδιοκτήτες στο να μην δέχονται, υπό οποιονδήποτε όρο, να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τι Προβλέπει η Διάταξη-Παγίδα

Η επίμαχη ρύθμιση ορίζει ότι όταν ένας Δήμος ή μια Περιφέρεια μισθώνει ένα ιδιωτικό κτίριο (για τη στέγαση δημαρχείων, υπηρεσιών, σχολείων ή άλλων δομών), η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί πλέον να επεκταθεί αναγκαστικά μέχρι και τα 27 έτη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης που υπογράφει συμβόλαιο με έναν τοπικό φορέα, κινδυνεύει να «εγκλωβιστεί» σε μια σχέση σχεδόν τριών δεκαετιών, χάνοντας τον ουσιαστικό έλεγχο της περιουσίας του για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες προτιμούν πλέον να αφήσουν τα ακίνητά τους ξενοίκιαστα παρά να τα παραχωρήσουν στο Δημόσιο είναι:

Απώλεια της Περιουσίας για Μία Γενιά: Τα 27 έτη ισοδυναμούν με μια ολόκληρη παραγωγική γενιά. Ο ιδιοκτήτης στερείται το δικαίωμα να ιδιοκατοικήσει, να αξιοποιήσει διαφορετικά ή να πουλήσει το ακίνητο ελεύθερο στην αγορά.

Η Παγίδα των Καθηλωμένων Μισθωμάτων: Σε περιβάλλοντα με έντονες πληθωριστικές πιέσεις, ένα τόσο μακροχρόνιο συμβόλαιο κινδυνεύει να μετατρέψει το ενοίκιο σε «ψίχουλα» μετά από μερικά χρόνια, καθώς οι αναπροσαρμογές του Δημοσίου είναι συνήθως εξαιρετικά χαμηλές ή παγωμένες.

Η Κακή Κατάσταση Παράδοσης: Είναι κοινό μυστικό στην αγορά ότι τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες υφίστανται τεράστια φθορά. Οι ιδιοκτήτες φοβούνται ότι μετά από 27 χρόνια θα πάρουν πίσω ένα ακίνητο πλήρως απαξιωμένο, για την ανακατασκευή του οποίου θα απαιτούνται υπέρογκα ποσά.

«Στάση Πληρωμών» στις Κρατικές Μισθώσεις

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι κανένας λογικός ιδιοκτήτης δεν πρόκειται να προσέλθει σε διαγωνισμούς μίσθωσης των Δήμων υπό το καθεστώς αυτού του αναγκαστικού ενοικιοστασίου. Το αποτέλεσμα θα είναι οι Δήμοι να μην βρίσκουν κτίρια για να στεγάσουν κρίσιμες υπηρεσίες τους, τη στιγμή που οι ανάγκες για σύγχρονους χώρους είναι αυξημένες.

Η αγορά ζητά την άμεση απόσυρση ή τη δραστική μείωση του ορίου της διάρκειας των μισθώσεων, ώστε να επανέλθει η ισορροπία και να μην αντιμετωπίζεται ο ιδιώτης ιδιοκτήτης ως «υποζύγιο» των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

