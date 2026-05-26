ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 08:34
26.05.2026 06:54

Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφτηκε στη Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα (βόρεια), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, κατά την ίδια πηγή.

Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών–αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών–σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε σοβαρές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο.

«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, βλέπει κανείς προϊόντα να πέφτουν από ράφια σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της δόνησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το ίδιο δίκτυο, αναφέρονται διακοπές της ηλεκτροδότησης: πλήττονται συνολικά ως τώρα κάπου 27.000 νοικοκυριά.

Πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα.

Η Χιλή, στο υπέδαφος της οποίας συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρά όταν καταγράφονται σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών.

Το 1960, η λατινοαμερικάνικη χώρα χτυπήθηκε από τον σεισμό που θεωρείται ως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε ποτέ–μεγέθους 9,5 βαθμών.

Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή· είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι.

Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων – Το τελεσίγραφο Τραμπ για το ουράνιο και η στάση της Τεχεράνης

Σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στην Πολωνία – Ένας νεκρός και 18 τραυματίες

Ιστορική «συγγνώμη» από τον πάπα Λέοντα για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία

