ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 08:36
26.05.2026 07:54

Σήμα κινδύνου ΠΟΥ για Έμπολα: «Η επιδημία στην Αφρική κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς»

Δραματική προειδοποίηση ότι η επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, απηύθυνε χθες (25/5) ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, απευθυνόμενος σε υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.

«Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας», συνέχισε.

«Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωση επαφών πιθανών κρουσμάτων», εξήγησε.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς», εκτίμησε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό σήμερα, Τρίτη (26/5).

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της πελώριας κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφτεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του Έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς.

Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

