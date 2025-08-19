search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
19.08.2025

Άννα Βίσση: Διακοπές στη Λέρο μαζί με την κόρη της

19.08.2025 08:36
Στη Λέρο κάνει διακοπές η Άννα Βίσση μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο νησί των Δωδεκανήσων, με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της ως story, η Άννα Βίσση πόζαρε μαζί τη σχεδιάστρια μόδας, με τις δύο να κοιτούν τον φακό χαμογελαστές.

