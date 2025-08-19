Άννα Βίσση: Διακοπές στη Λέρο μαζί με την κόρη της

Στη Λέρο κάνει διακοπές η Άννα Βίσση μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι βρίσκεται στο νησί των Δωδεκανήσων, με μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της ως story, η Άννα Βίσση πόζαρε μαζί τη σχεδιάστρια μόδας, με τις δύο να κοιτούν τον φακό χαμογελαστές.

Διαβάστε επίσης:

Matthew Perry: H «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχτηκε την ενοχή της για τον θάνατό του

Πρώτη φορά στα χρονικά η Μις Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος – «Μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει»

Σε νέο σπίτι μετακομίζουν Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ