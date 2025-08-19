Ο Leonardo Di Caprio και η Vittoria Ceretti απολαμβάνουν τη Μεσόγειο (photos)

Η Βιτόρια Τσερέτι και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μεσόγειο και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε χαλαρές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιοτ, ανοιχτά της Φορμεντέρα.

Όπως αναφέρει το Page Six, η 27χρονη Ιταλίδα εθεάθη να χτυπά παιχνιδιάρικα τον διάσημο ηθοποιό στα οπίσθια, καθώς εκείνος ανέβαινε τα σκαλιά του σκάφους.

Bikini-clad Vittoria Ceretti spanks boyfriend Leonardo DiCaprio’s butt during Mediterranean Sea yacht trip https://t.co/StSMA53jxJ pic.twitter.com/wxVB4LNZ4A — Page Six (@PageSix) August 17, 2025

Οι δυο τους πέρασαν χρόνο στη θάλασσα κολυμπώντας και απολαμβάνοντας τον ήλιο μαζί με φίλους.

Μετά το μπάνιο, η Βικτόρια Τσερέτι έδωσε στον 50χρονο σταρ μια πετσέτα για να σκουπιστεί, ενώ στη συνέχεια το ζευγάρι χαλάρωσε στο κατάστρωμα, μιλώντας και απολαμβάνοντας την παρέα τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο προσκήνιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το Page Six αποκάλυψε ότι είναι μαζί, μετά από παθιασμένο φιλί σε νυχτερινό κλαμπ της Ίμπιζα.

Πρόσφατα μάλιστα είχαν παραστεί και στον πολυσυζητημένο γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία.

Ο Ντι Κάπριο, που στο παρελθόν έχει συνδεθεί με διάσημες γυναίκες, όπως η Κάμιλα Μορόνε και η Τζίτζι Χαντίντ, έχει δεχθεί πολλές φορές σχόλια για τις σχέσεις του με πολύ νεότερες συντρόφους. Ο ίδιος πάντως, σε συνέντευξή του, τόνισε ότι δεν θέλει πλέον να χάνει τον χρόνο του.

