Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ

Το φημολογούμενο «φλερτ» ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό φαίνεται να έχει ήδη «παγώσει», καθώς τα φορτωμένα προγράμματά τους αλλά και η δυσφορία του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά για την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει την ποπ σταρ, να έχουν οδηγήσει σε αποστασιοποίηση.

Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί τον περασμένο μήνα σε ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ, ενώ στη συνέχεια ο Τζάστιν Τριντό παρευρέθηκε σε συναυλία της Κέιτι Πέρι στο πλαίσιο της περιοδείας της στον Καναδά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη DailyMail τις τελευταίες δύο εβδομάδες η επικοινωνία τους έχει μειωθεί αισθητά.

«Είναι απασχολημένοι και οι δύο», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους στην εφημερίδα, επισημαίνοντας πως τον Ιούλιο αντάλλασσαν μηνύματα «αδιάκοπα». «Έχουν πολλά να διαχειριστούν και η αρχική έξαψη έχει κοπάσει». Το ίδιο άτομο τόνισε πως «δεν υπάρχει κάτι αρνητικό» ανάμεσά τους, απλώς δεν βρίσκονται πλέον σε συνεχή επαφή. «Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Έχει παγώσει», πρόσθεσε.

Katy Perry and Justin Trudeau have already ‘cooled off’ after ‘fallout’ from intimate dinner date: report https://t.co/7rtWiMPJXf pic.twitter.com/RFldXcLctJ — Page Six (@PageSix) August 19, 2025

Ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον Τζάστιν Τριντό φέρεται να ήταν η τεράστια δημοσιότητα που πήρε το πρώτο τους ραντεβού, λίγο καιρό μετά την είδηση του χωρισμού της Κέιτι Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ. «Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Τζάστιν δεν ενθουσιάστηκε με το ότι βγήκαν οι φωτογραφίες», είπε πηγή. «Ήταν απλώς ένα πρώτο ραντεβού. Ένα πρώτο ραντεβού. Και ξαφνικά έγινε όλο αυτό, κάτι που δεν ήταν αυτό που ήθελε».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τζάστιν Τριντό «δεν ήταν προετοιμασμένος» για την υπερβολική προσοχή που συνεπάγεται μια σχέση με την Κέιτι Πέρι. «Μπορεί να είναι πολύ και να σε κατακλύσει», ανέφερε άνθρωπος από το στενό του περιβάλλον. Άλλος δήλωσε ότι, προς το παρόν οι δυο τους παραμένουν απλώς φίλοι. «Δεν είναι έτοιμη να αρχίσει να βγαίνει με κάποιον αυτή τη στιγμή. Πρέπει να επικεντρωθεί στη διαδικασία επούλωσης μετά τον χωρισμό από τον Ορλάντο», εξήγησε.

Παρά ταύτα, η γνωριμία τους είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς οι δυο τους είχαν αναπτύξει «άμεση σύνδεση». «Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να φανεί πού θα οδηγήσει αυτό», είχε πει πηγή στο People. «Εκείνη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ενώ εκείνος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του τώρα που δεν είναι πια πρωθυπουργός του Καναδά». «Υπάρχει έλξη», συνέχισε η ίδια πηγή. «Έχουν πολλά κοινά».

Ο Τζάστιν Τριντό είχε χωρίσει το 2023 από τη σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 18 χρόνια. Μαζί έχουν τρία παιδιά, τον 17χρονο Ξαβιέ, την 16χρονη Έλα-Γκρέις και τον 11χρονο Αντριέν. Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ επιβεβαίωσαν τον Ιούλιο τον χωρισμό τους, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία σχέσης. Το ζευγάρι έχει μια 4χρονη κόρη, τη Ντέιζι.

