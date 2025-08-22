Δικηγόρος Μαζωνάκη: Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής – Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του (video)

Για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, τη σχέση του τραγουδιστή με την οικογένειά του αλλά και τη σημερινή κατάσταση της υγείας του πελάτη του μίλησε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε «δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, που να χρήζει ψυχικής φροντίδας» και «δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, αισθάνεται «απόλυτα δικαιωμένος» από το αποτέλεσμα των εξετάσεων, αν και είναι ταλαιπωρημένος και πικραμένος από τη δοκιμασία που πέρασε.

«Συμφώνησε να κάνει κάποιες εξετάσεις τη Δευτέρα, για να μην υπάρχει σκιά για την ψυχική του υγεία. Τα αποτελέσματα βγήκαν σήμερα. Επισήμως είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, που να χρήζει ψυχικής φροντίδας. Δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης, ούτε θα ξαναπάει στο Δρομοκαΐτειο, ούτε θα έχει κάποια επαφή με αυτά τα ιδρύματα. Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής. Αυτή η περιπέτεια έληξε. Αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος. Η πρώτη εργάσιμη που μπορούσε να εξεταστεί ήταν η Δευτέρα. Η κλινική του εικόνα έδειξε ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Γι’ αυτό τον άφησαν ελεύθερο», ανέφερε.

«Το έχουμε πει εξ υπαρχής ότι οφείλεται στην δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του. Αρχές Σεπτεμβρίου θα κατέθετε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Μάλιστα, είναι αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα» υποστήριξε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Μερκουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του.

«Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του. Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει ότι αυτός που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Δηλαδή, εγκλείστηκε γιατί θα μπορούσε να καταστεί εν δυνάμει επικίνδυνος. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την κατασκευή και τη μεθόδευση από μέρους της οικογένειάς του. Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένεια «για κακουργήματα»

Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο ανέβασε o Γιώργος Μαζωνάκης – «Μα ζω ακόμα»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί