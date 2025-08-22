search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 08:40

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής – Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του (video)

22.08.2025 08:40
GIORGOSMAZONAKIS_DROMOKAITIO

Για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, τη σχέση του τραγουδιστή με την οικογένειά του αλλά και τη σημερινή κατάσταση της υγείας του πελάτη του μίλησε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε «δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, που να χρήζει ψυχικής φροντίδας» και «δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, αισθάνεται «απόλυτα δικαιωμένος» από το αποτέλεσμα των εξετάσεων, αν και είναι ταλαιπωρημένος και πικραμένος από τη δοκιμασία που πέρασε.

«Συμφώνησε να κάνει κάποιες εξετάσεις τη Δευτέρα, για να μην υπάρχει σκιά για την ψυχική του υγεία. Τα αποτελέσματα βγήκαν σήμερα. Επισήμως είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, που να χρήζει ψυχικής φροντίδας. Δεν χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης, ούτε θα ξαναπάει στο Δρομοκαΐτειο, ούτε θα έχει κάποια επαφή με αυτά τα ιδρύματα. Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής. Αυτή η περιπέτεια έληξε. Αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος. Η πρώτη εργάσιμη που μπορούσε να εξεταστεί ήταν η Δευτέρα. Η κλινική του εικόνα έδειξε ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Γι’ αυτό τον άφησαν ελεύθερο», ανέφερε.

«Το έχουμε πει εξ υπαρχής ότι οφείλεται στην δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του. Αρχές Σεπτεμβρίου θα κατέθετε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Μάλιστα, είναι αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα» υποστήριξε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Μερκουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του.

«Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του. Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει ότι αυτός που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Δηλαδή, εγκλείστηκε γιατί θα μπορούσε να καταστεί εν δυνάμει επικίνδυνος. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την κατασκευή και τη μεθόδευση από μέρους της οικογένειάς του. Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένεια «για κακουργήματα»

Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο ανέβασε o Γιώργος Μαζωνάκης – «Μα ζω ακόμα»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:32
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

1 / 3