Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

Σε νέα σχέση φαίνεται πως βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Ο personal trainer και πρώην παίκτης του Survivor, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Tlife, ο Κωνσταντίνος Βασάλος φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω την εργένικη ζωή καθώς φαίνεται πως ξαναβρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της Δανάη Βαρθολομάτου με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι ζευγάρι τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η Δανάη Βαρθολομάτου είναι personal trainer ενώ ασχολείται και με τον χώρο των media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records. Μάλιστα, όπως προδίδουν οι αναρτήσεις τους στα social media, οι δυο τους πέρασαν ένα μαγικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, όπως η Χάλκη και η Σέριφος.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου βρίσκονταν μαζί και στο Ρέθυμνο, όπου διασκέδασαν μαζί σε πανηγύρι στην περιοχή των Αγκουσελιανών.

