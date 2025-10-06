Ο Light έγινε πατέρας – Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο που δημοσίευσε η σύντροφος του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα υγιέστατο αγοράκι έφεραν στον κόσμο στις 27 Σεπτεμβρίου ο τράπερ Light και η σύντροφος του Άννα Θεοδωρίδη.
Η Άννα Θεοδωρίδη δημοσιεύσει σήμερα στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο.
Στις φωτογραφίες κρατούν αγκαλιά τον γιο τους. «Ολόκληρη η καρδιά μου», έγραψε.
