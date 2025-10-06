Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

Νονά έγινε η Ιωάννα Τούνη η οποία μαζί με δυο φίλες της βάφτισε την κόρη της κολλητής της.

Το μυστήριο τελέστηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους στην Μύκονο, με την influencer να καταφθάνει χέρι – χέρι με τον επιχειρηματία Δημήτρη Ρομπέρτο και τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά της.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη με τον νέο της σύντροφο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Τα σχετικά πλάνα εξασφάλισε το Mykonos Live TV.

