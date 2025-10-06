search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:12
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

06.10.2025 12:44

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

06.10.2025 12:44
touni-new

Νονά έγινε η Ιωάννα Τούνη η οποία μαζί με δυο φίλες της βάφτισε την κόρη της κολλητής της.

Το μυστήριο τελέστηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους στην Μύκονο, με την influencer να καταφθάνει χέρι – χέρι με τον επιχειρηματία Δημήτρη Ρομπέρτο και τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά της.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη με τον νέο της σύντροφο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Τα σχετικά πλάνα εξασφάλισε το Mykonos Live TV.

