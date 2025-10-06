Αποθέωση στο Χ για τον Μαζωνάκη που τάισε μωρό στο live του The Voice: «Τόσο ενδιαφέρον δεν έχει δείξει για παίκτη»

Έλιωσαν οι χρήστες του Χ για την κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να ταΐσει μωρό κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του σόου The Voice.

Μια διαγωνιζόμενη έφτασε με το μωράκι της, 6 μηνών, και, όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, τρεις από τους τέσσερις κριτές γύρισαν για να τη διεκδικήσουν, εκτός από τον Μαζωνάκη.

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε το μωρό της διαγωνιζόμενης αγκαλιά και το έδωσε στον τραγουδιστή, ο οποίος άρχισε να παίζει μαζί του. Το μωράκι ήταν ήρεμο στα χέρια του και ενώ οι άλλοι τρεις κριτές (Παπαρίζου, Μουζουράκης, Μάστορας) διεκδικούσαν την παίκτρια, αυτός… αφέθηκε στο βλέμμα του μωρού, το οποίο ανέλαβε να το ταΐσει γάλα με το μπιμπερό.

Όσο περνούσε η ώρα μάλιστα, η κάμερα έκανε συνεχώς κοντινά πλάνα στο… δίδυμο, με τον Μαζωνάκη να έχει χαζέψει με το μωράκι, με το οποίο έπαιζε, αγνοώντας πλήρως το ότι το επεισόδιο συνεχιζόταν κανονικά. Κάποια στιγμή το βρέφος… αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του, νιώθοντας πολύ οικεία.

Οι επικές ατάκες στο Χ

Βλέποντας αυτά οι χρήστες του Χ αποθέωσαν τον τραγουδιστή για την τρυφερότητά του προς το μωράκι.

απο την στιγμη που πηρε το μωρο στην αγκαλια του ο Μαζωνακης, δεν εχει δει, ουτε εχει ακουσει λεξη απο οσα λενε οι αλλοι #thevoicegr — ξιφοΜαχος🪄 (@8lU3Xe3V2c7fH1o) October 5, 2025

Ο Μαζωνάκης θα το βάλει και για ύπνο το μωρό; #thevoicegr October 5, 2025

Όσο ενδιαφέρον δείχνει ο Μαζωνάκης για το μωρό δεν έχει δείξει για παίκτη στο μεταξυ 😂#thevoicegr October 5, 2025

Είμαι ο #Μαζωνάκης που σε μια παρέα ενηλίκων μιλάω με το νεογέννητο και τα βρίσκουμε! #TheVoiceGR — Τηλεθεάτρια υπηρεσίας (@Tiletheatria) October 5, 2025

