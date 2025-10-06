Αποθέωση στο Χ για τον Μαζωνάκη που τάισε μωρό στο live του The Voice: «Τόσο ενδιαφέρον δεν έχει δείξει για παίκτη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έλιωσαν οι χρήστες του Χ για την κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη να ταΐσει μωρό κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του σόου The Voice.
Μια διαγωνιζόμενη έφτασε με το μωράκι της, 6 μηνών, και, όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, τρεις από τους τέσσερις κριτές γύρισαν για να τη διεκδικήσουν, εκτός από τον Μαζωνάκη.
Η Έλενα Παπαρίζου πήρε το μωρό της διαγωνιζόμενης αγκαλιά και το έδωσε στον τραγουδιστή, ο οποίος άρχισε να παίζει μαζί του. Το μωράκι ήταν ήρεμο στα χέρια του και ενώ οι άλλοι τρεις κριτές (Παπαρίζου, Μουζουράκης, Μάστορας) διεκδικούσαν την παίκτρια, αυτός… αφέθηκε στο βλέμμα του μωρού, το οποίο ανέλαβε να το ταΐσει γάλα με το μπιμπερό.
Όσο περνούσε η ώρα μάλιστα, η κάμερα έκανε συνεχώς κοντινά πλάνα στο… δίδυμο, με τον Μαζωνάκη να έχει χαζέψει με το μωράκι, με το οποίο έπαιζε, αγνοώντας πλήρως το ότι το επεισόδιο συνεχιζόταν κανονικά. Κάποια στιγμή το βρέφος… αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του, νιώθοντας πολύ οικεία.
Βλέποντας αυτά οι χρήστες του Χ αποθέωσαν τον τραγουδιστή για την τρυφερότητά του προς το μωράκι.
