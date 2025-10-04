Μαρία Σολωμού: Η αποκάλυψη μετά τον χωρισμό από τον Mente Fuerte

Καλεσμένη στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν η Μαρία Σολωμού.

Αρχικά η ηθοποιός αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, αλλά και τη συστολή που νιώθει μέχρι και σήμερα.

«Ήμουν ένα παιδάκι μέχρι τα 12 μου κολλημένη δίπλα στη μαμά μου. Δεν πήγαινα στα πάρτι, δεν ήμουν κοινωνική, ντρεπόμουν. Ακόμα ντρέπομαι, είμαι πολύ μαζεμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να πω ποίημα στο σχολείο. Εκεί στα 13 αποφάσισα να μοιάσω με κορίτσι».

Η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε ότι δεν διστάζει να κάνει την πρώτη κίνηση όταν της αρέσει ένας άνδρας.

«Όταν βλέπω κάποιον που μου αρέσει δεν περιμένω. Υπάρχει περίπτωση να στείλω σφηνάκι, να πάω να συστηθώ. Όσες φορές έχω κάνει πρώτη κίνηση έχω φάει τέτοια μούφα! Σε μένα προσωπικά δεν έχει λειτουργήσει. Με άντρες που ήμουν εγώ πιο ζεστή, οι άνθρωποι δεν ήθελαν ιδιαίτερα. Ήταν… χλαπάτσα».

«Οι νεότεροι, πλέον μέχρι τα 35, δεν φλερτάρουν κι αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ή είναι το φαινόμενο του ‘κοριτσάρα’, που άκουσα φέτος και μου έφυγαν τα σαγόνια ή το φαινόμενο του κάθομαι απέναντι και δεν σου μιλάω όλο το βράδυ και την επόμενη θα σου στείλω μήνυμα στο Instagram. Τι είναι αυτό, θα τρελαθούμε;».

«Δεν είμαι ερωτευμένη»

Η Μαρία Σολωμού συνεχίζει για δεύτερη σεζόν με την παράσταση Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. στο θέατρο Μικρό Χορν.

«Η Λένα Κιτσοπούλου κάνει κάτι εκπληκτικό. Αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά θέμαυα με μία επίφαση ελαφρότητας, τα πετάει πολύ ελαφρά και αναρωτιέσαι ‘τι είπε;’. Είναι τόσο πυκνό, που λες ‘α, τι είπε τώρα;’. Υπάρχει κόσμος που έρχεται για δεύτερη φορά για να καταλάβει τι έχει συμβεί».

Η Μαρία Σολωμού θα συναντηθεί θεατρικά με τον Νίκο Μουτσινά στο μιούζικαλ Οικογένεια Άνταμς, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2026.

Φέτος την ακούμε καθημερινά στις 16.00 – 19.00 στο 89,8 ΔΡΟΜΟΣ fm, με την ραδιοφωνική εκπομπή «Η Πολυκατοικία της Μαρίας».

«Δεν μιλάω μόνη μου, είμαι πολύ αλλιώς στο ραδιόφωνο. Είναι κάτι που το μαθαίνω και είμαι πολύ χαρούμενη», είπε.

Τέλος, η Μαρία Σολωμού προχώρησε σε μία αποκάλυψη για τα ερωτικά της.

«Δεν είμαι ερωτευμένη. Με έναν πολύ γρήγορο υπολογισμό που έχω κάνει στο κεφάλι μου, συνειδητοποίησα ότι από το 2002 μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα, το 2021, είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε σχέσεις. Κι όχι ενδιάμεσα με μία βδομάδα κενό, η μία σχέση καβάλαγε την άλλη».

«Η σχέση που τελείωσε το 2021 ήταν ότι πιο κοντινό σε αυτό που λέω έρωτα και είπε ‘κοπελιά, τι κάνεις;’. Και τώρα πρέπει να σκάσουνε χαστούκια για να πω ότι είμαι ερωτευμένη», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ναταλία Γερμανού για Ανθή Βούλγαρη: «Αν η προσπάθεια είναι πώς θα τους χωρίσουμε με τη Βανδή, δεν θα γίνει!»

Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

Χάιντι Κλουμ: Με διάφανο φόρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Photo)