04.10.2025 17:11

Ναταλία Γερμανού για Ανθή Βούλγαρη: «Αν η προσπάθεια είναι πώς θα τους χωρίσουμε με τη Βανδή, δεν θα γίνει!»

04.10.2025 17:11
bisbikis_germanou

Για το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη και για το γεγονός ότι την επομένη βγήκε στην εκπομπή της μίλησε η Ναταλία Γερμανού στο σημερινό «Καλύτερα Δε Γίνεται».

«Τα πληροφορήθηκα και εγώ όπως και εσείς, το απόγευμα της Κυριακής, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Συνέβησαν πάρα πολλά αυτήν την εβδομάδα. Ακούστηκαν γνώμες, κάποιες σωστές, ψύχραιμες και αντικειμενικές και άλλες που ξέφυγαν του δίκαιου», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Είναι ένα τροχαίο ατύχημα με θύματα αυτοκίνητα και μαντρότοιχο. Αλλάζουμε σε μια χώρα του “αν”. “Ναι αλλά αν υπήρχαν θύματα…”. Ναι αλλά αν το θύμα ήταν ο Μπισμπίκης; Αν είχε σκοτωθεί; Πώς θα το είχαμε χειριστεί;», πρόσθεσε.

«Ως όφειλε, ανέλαβε όλες τις ευθύνες απέναντι και στους ανθρώπους και στη δικαιοσύνη. Σαφώς υπήρξε ένα τροχαίο, ίσως δεν έπρεπε να φύγει ή έπρεπε να αφήσει ένα σημείωμα. Τα έκανε έστω και με χρονοκαθυστέρηση», είπε παρουσιάστρια και ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με τη δήλωσεις του για τον πολιτισμό.

«Δεν αφορά το συμβάν τη Δανάη Παππά»

«Ήταν λάθος η στιγμή», τόνισε η Ναταλία Γερμανού, ξεσπώντας για την τοποθέτηση της Ανθής Βούλγαρη αναφορικά με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά.

«Να ασχοληθούμε με το τροχαίο, με το σημείωμα που δεν άφησε. Δεν αφορά το συμβάν η Δανάη Παππά. Αν η προσπάθειά μας είναι πώς θα χωρίσουμε τον Μπισμπίκη με τη Βανδή αυτό δεν θα γίνει και προσβάλει και τη Δανάη Παππά», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού, με τον Άγγελο Βουράκη να χαρακτηρίζει «απρεπή» την τοποθέτηση της Ανθής Βούλγαρη.

