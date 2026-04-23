O Τζούλιαν Καζαμπλάνκας των Strokes ξαναχτυπά: Βολές στους Αμερικανούς Σιωνιστές σε συνέντευξη στο Subway (Video)

Ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας των Strokes χαρακτήρισε το «προνόμιο των Σιωνιστών που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες» ως μια από τις «πιο αμφιλεγόμενες απόψεις» του κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο SubwayTakes με τον Καρίμ Ράχμα.

Αναγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι αμφιλεγόμενο, ο Καζαμπλάνκας αστειεύτηκε με τον Ράχμα ότι ήταν «ωραίο που έκανα καριέρα μαζί σου», πριν εκφέρει την άποψή του: «Οι Αμερικανοί Σιωνιστές απολαμβάνουν τα οφέλη των λευκών προνομιούχων ανθρώπων, αλλά μιλάνε σαν να είναι μαύροι κατά τη διάρκεια της δουλείας».

Συμφωνώντας με τον Καζαμπλάνκας, ο Ράχμα πρόσθεσε: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τόσο σοκαριστικό όπου λένε, “Είμαι τόσο καταπιεσμένος“. Εγώ λέω, “Πας σε γάμο στο Τελ Αβίβ αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν πάνω από 80.000 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, μισό μίλι μακριά. Απολύτως γαμημένο. Και εντελώς, ξέρετε κάτι; Δεν νομίζω ότι είναι κακό να το λέω αυτό».

Ο Καζαμπλάνκας συνέχισε αναφερόμενος στο πιθανό whataboutism (μια ρητορική τακτική όπου μια κατηγορία ή ένα δύσκολο ερώτημα απαντάται με μια αντικατηγορία ή εγείροντας ένα διαφορετικό ζήτημα, εκτρέποντας την κριτική). «Μόνο για τους ανθρώπους που θα πουν, ‘Χαμάς, 7 Οκτωβρίου‘. Εεε, ναι, κακό», είπε. «Αλλά οι εξεγέρσεις των ιθαγενών Αμερικανών δεν σήμαιναν ότι ήταν εντάξει να κάνουμε αυτό που κάναμε. Οι βίαιες εξεγέρσεις των σκλάβων δεν σήμαιναν ότι η δουλεία δεν είναι κακή. Οπότε, αυτό είναι το εύρος αυτής της απάντησης. Μόνο για τους haters».

Ωστόσο, ο Καζαμπλάνκας παραδέχτηκε επίσης ότι είναι δύσκολο για πολλούς να ξεφύγουν από τις μακροχρόνιες απόψεις τους για το Ισραήλ. «Η κατήχηση είναι κάτι τόσο ισχυρό. Θέλουμε απλώς να είμαστε μέρος της φυλής», δήλωσε. «Το καταλαβαίνω, αλλά είναι ένα θλιβερό γεγονός η πλύση εγκεφάλου απλώς των ανθρώπων γενικά. Δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος μόνο και μόνο επειδή κάτι τους κάθισε στο λαιμό, απαραίτητα».

Όταν ρωτήθηκε από τον Ράχμα αν υπάρχει «ελπίδα», ο Καζαμπλάνκας είπε ότι οι άνθρωποι «αφυπνίζονται» και ότι ήταν «αισιόδοξος» ότι η αλλαγή θα μπορούσε να συμβεί «τελικά».

«Δεν ξέρω αν είναι τώρα, αλλά μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί να είναι αύριο», δήλωσε ο τραγουδιστής, προτού ο Ράχμα εκφράσει την άποψή του ότι η αλήθεια αποκαλύφθηκε λόγω της προεδρίας του Τραμπ.

Συμφωνώντας, ο Καζαμπλάνκας πρόσθεσε: «Απλώς πενθούμε ακόμα. Οι άνθρωποι είναι ακόμα αναστατωμένοι. Είναι σαν στο Matrix. Σκέφτονται, “Τι στο καλό;” Αλλά τελικά, μπορεί να γίνουν ο Ένας».

Άλλες αμφιλεγόμενες απόψεις του Καζαμπλάνκας περιλάμβαναν την αντίθεσή του στα μακροσκελή ηχητικά μηνύματα, ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι απλώς τα χειρότερα. Και ακόμη ότι «οι συντηρητικοί και οι προοδευτικοί πρέπει να ενωθούν και να «δημιουργήσουν ένα μη εταιρικό λαϊκιστικό κόμμα για να καταπολεμήσουν την πραγματική ατζέντα των συμμοριών των δισεκατομμυριούχων».

Τα σχόλια του Καζαμπλάκας έρχονται μετά την προβολή ενός βίντεο από τους The Strokes ενώ έπαιζαν το “Oblivious” κατά τη διάρκεια του Coachella, το οποίο επέκρινε τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γάζα και το Ιράν, ενώ παράλληλα εμφάνιζε εικόνες πολλών παγκόσμιων ηγετών που φέρεται να στοχοποιήθηκαν από τη CIA.

Διαβάστε επίσης:

Τα «άπλυτα» των δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley: O Μασκ, ο Άλτμαν, ο Ζάκερμπεργκ, τα ναρκωτικά, οι κατάσκοποι και οι προδοσίες

Σαρλίζ Θερόν: Με ανοιχτό σακάκι και χωρίς σουτιέν «μαγνήτισε» τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί! (Video/Photos)

Σοκαρισμένη η Κατερίνα Διδασκάλου: Αφαίρεσαν το πρόσωπό της από τη μαρκίζα του θεάτρου όπου πρωταγωνιστεί (Video)