Σοκαρισμένη η Κατερίνα Διδασκάλου: Αφαίρεσαν το πρόσωπό της από τη μαρκίζα του θεάτρου όπου πρωταγωνιστεί (Video)

Σοκαρισμένη δηλώνει η Κατερίνα Διδασκάλου εξαιτίας ενός σοβαρού περιστατικού κατά το οποίο άγνωστοι αφαίρεσαν το πρόσωπό της από τη μαρκίζα της θεατρικής παράστασης «Ο Γλάρος» όπου πρωταγωνιστεί.

Η ηθοποιός μίλησε για το συμβάν μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξηγώντας πως αρχικά τρόμαξε όταν αντιλήφθηκε ότι παρενέβη κάποιος, αφαιρώντας το πρόσωπό της από την αφίσα και μάλιστα, με τρόπο «χειρουργικό», χωρίς να καταστρέψει το σύνολο της εικόνας.

Τόνισε δε, ότι οι δράστες αναζητούνται μέσω του υλικού από τις κάμερες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

«Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει. Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα “ώπα, τι έγινε τώρα;”. Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό, αλλά στενοχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση» είπε αρχικά.

Αδυνατώντας να εξηγήσει τον λόγο μιας τέτοιας ενέργειας, η Κατερίνα Διδασκάλου τόνισε ότι δεν έχει εισπράξει αρνητική κριτική για την παράσταση, τόσο από τον κόσμο που τη συναντά, όσο και στα social media.

«Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε. Δεν έχω δει έτσι αρνητικά πράγματα και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια. Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Θα είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε “κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του”. Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο».

