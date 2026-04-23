Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχει μια αγριάδα όλο αυτό – Σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος» (Video)

Στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο αναφέρθηκε ο Αλκίνοος Αλμπάνης, κάνοντας λόγο για ένα δύσκολο μονοπάτι το οποίο ο καθένας περνά μόνος του.

Σε συνέντευξή του στο vidcast των Rainbow Mermaids στο Youtube, ο ηθοποιός εξήγησε κατόπιν τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να γνωστοποιήσει την περιπέτεια αυτή της υγείας του στους γονείς του, τότε.

«Αυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτόν τον χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα πρέπει εσύ να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μια αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα» ανέφερε αρχικά.

«Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται και ερμηνεύουν αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο. Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που, κυρίως, σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος. Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατέψω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο… δεν ξέρω. Έτσι, όμως, έκανα”» πρόσθεσε.

