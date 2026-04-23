ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:34
23.04.2026 10:09

Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχει μια αγριάδα όλο αυτό – Σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος» (Video)

23.04.2026 10:09
Στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο αναφέρθηκε ο Αλκίνοος Αλμπάνης, κάνοντας λόγο για ένα δύσκολο μονοπάτι το οποίο ο καθένας περνά μόνος του.

Σε συνέντευξή του στο vidcast των Rainbow Mermaids στο Youtube, ο ηθοποιός εξήγησε κατόπιν τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να γνωστοποιήσει την περιπέτεια αυτή της υγείας του στους γονείς του, τότε.

«Αυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτόν τον χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα πρέπει εσύ να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μια αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα» ανέφερε αρχικά.

«Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται και ερμηνεύουν αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο. Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που, κυρίως, σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος. Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατέψω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο… δεν ξέρω. Έτσι, όμως, έκανα”» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μαριόλα: Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξώδικο για τον χωρισμό της – «Ευχαριστώ για τη στήριξη, άπειρα μηνύματα» (Video)

Μαρίλια Μητρούση: «Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια – Ο κόσμος έχει τόση κακία που δεν περνούσε από το μυαλό μου» (Video)

Ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευχές Δένδια σε Στρατό και Πεζικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει»

ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου – Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευχές Δένδια σε Στρατό και Πεζικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει»

