Τριπλό φάρμακο για τον σακχαρώδη διαβήτη μειώνει το σάκχαρο στο αίμα και το βάρος

Ένα νέο ενέσιμο φάρμακο τριπλής δράσης για τον διαβήτη τύπου 2, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το σάκχαρο στο αίμα και το σωματικό βάρος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής φάσης 3 που δημοσιεύτηκε στο Lancet.



Οι ασθενείς στη δοκιμή που έλαβαν εβδομαδιαίες ενέσεις ρετατρουτίδης για 40 εβδομάδες έχασαν περισσότερο από τέσσερις φορές βάρος τους, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο, ενώ η μέση μείωση του μακροπρόθεσμου σακχάρου στο αίμα (HbA1c) ήταν υπερδιπλάσια από αυτή του εικονικού φαρμάκου, σύμφωνα άρθρο στον The Gurdian.

Το τριπλό φάρμακο μιμείται τρεις ορμόνες του εντέρου που βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης, του σακχάρου στο αίμα και του μεταβολισμού: GLP-1, GIP και γλυκαγόνη. Σε αντίθεση με άλλα φάρμακα για τον διαβήτη, όπως το Ozempic και το Wegovy, τα οποία στοχεύουν κυρίως την οδό GLP-1 για την καταστολή της όρεξης, ή το Mounjaro, το οποίο περιέχει GLP-1 συν GIP για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, η ρετατρουτίδη ενεργοποιεί επίσης τον υποδοχέα γλυκαγόνης, γεγονός που βοηθά στην αύξηση της ενεργειακής δαπάνης.

Η κλινική μελέτη

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Lancet, 930 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες που θα λάμβαναν 4mg, 9mg ή 12mg ρετατρουτίδης ή εικονικό φάρμακο.

Κανένας δεν λάμβανε ήδη φάρμακα για τον διαβήτη, ενώ όλοι είχαν ανεπαρκώς ελεγχόμενα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ΔΜΣ τουλάχιστον 23.

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (HbA1c), το βάρος, τα επίπεδα χοληστερόλης και άλλοι δείκτες υγείας παρακολουθούνταν, ενώ καταγράφονταν τυχόν παρενέργειες.

Τα ευρήματα

Μετά από 40 εβδομάδες, η μέση μείωση της HbA1c ήταν περίπου 1,7-1,9 ποσοστιαίες μονάδες για τους συμμετέχοντες που έλαβαν ρετατρουτίδη, σε σύγκριση με 0,8 με το εικονικό φάρμακο.

Οι συμμετέχοντες έχασαν επίσης κατά μέσο όρο περίπου 11,5% έως 15,3% του σωματικού βάρους με τη ρετατρουτίδη, έναντι 2,6% με το εικονικό φάρμακο.

Η χοληστερόλη και η αρτηριακή πίεση βελτιώθηκαν επίσης για όσους έλαβαν το φάρμακο.

Οι παρενέργειες

Δεκατέσσερις συμμετέχοντες παρουσίασαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων δύο στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, αλλά για τους περισσότερους συμμετέχοντες, οι παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες και υποχώρησαν με την πάροδο του χρόνου, με τα γαστρεντερικά συμπτώματα να είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα.

Οι συγγραφείς λένε ότι αυτό το νέο φάρμακο τριπλής δράσης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα της υγείας για ορισμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης απώλειας βάρους, ειδικά για εκείνους που μπορεί να χρειάζονται πιο εντατικά θεραπευτικά σχήματα για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο χρειάζονται περαιτέρω κλινικές δοκιμές.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του κατασκευαστή, Eli Lilly, τα οποία υποδηλώνουν ότι η ρετατρουτίδη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του βάρους σε ασθενείς με παχυσαρκία.

Η Δρ. Kath McCullough, ειδική σύμβουλος για την παχυσαρκία στο Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

«Για πολλούς ανθρώπους που ζουν με διαβήτη και παχυσαρκία, θεραπείες όπως αυτή θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή τους. Ομως, τα φάρμακα δεν είναι η ιδανική λύση. Ενώ αποδεικνύονται αποτελεσματικά, ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι να αποτραπεί η ανάγκη των ανθρώπων εξαρχής».

Η Δρ. Marie Spreckley, ειδικός στην πρόληψη του διαβήτη και των σχετικών μεταβολικών διαταραχών στο IMS Epidemiology του Πανεπιστημίου του Cambridge, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: «Το μέγεθος της απώλειας βάρους που παρατηρήθηκε είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Ωστόσο, επειδή αυτή η μελέτη συνέκρινε τη ρετατρουτίδη με εικονικό φάρμακο αντί για τη σεμαγλουτίδη ή την τιρζεπατίδη, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από αυτά τα δεδομένα εάν η ρετατρουτίδη είναι ανώτερη, ισοδύναμη ή κατώτερη από τις διαθέσιμες θεραπείες. Θα απαιτηθούν άμεσες δοκιμές άμεσης σύγκρισης πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη συγκριτική αποτελεσματικότητα».

Όπως είπε η ίδια η απώλεια βάρους από μόνη της δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με βέλτιστα αποτελέσματα υγείας και ότι οι ασθενείς χρειάζονταν υποστήριξη για να διατηρήσουν επαρκή θρεπτική πρόσληψη, να διατηρήσουν τη μυϊκή μάζα και να μεγιστοποιήσουν τη μακροπρόθεσμη υγεία τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η Δρ. Lucy Chambers, επικεφαλής του ερευνητικού αντίκτυπου και της επικοινωνίας στο Diabetes UK, δήλωσε: «Αυτά τα ενθαρρυντικά ευρήματα δείχνουν ότι η νέα κατηγορία φαρμάκων για τον διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσε να προσφέρει διπλά οφέλη τόσο για την απώλεια βάρους όσο και για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της και πώς συγκρίνεται με τις θεραπείες που είναι ήδη διαθέσιμες στο NHS».

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