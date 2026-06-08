Όγκοι εγκεφάλου: Παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Όγκων του Εγκεφάλου σήμερα και καλό είναι να γνωρίζουμε τα βασικά συμπτώματα που δίνει η νόσος, η οποία εάν διαγνωστεί έγκαιρα σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται.

Ο όγκος εγκεφάλου συνιστά μια ανώμαλη συσσώρευση κυττάρων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του ή στις περιβάλλουσες δομές του. Οι όγκοι του εγκεφάλου διακρίνονται αρχικά σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς (μεταστάσεις) καθώς και σε καλοήθεις και κακοήθεις.

«Οι καλοήθεις όγκοι εγκεφάλου συνήθως εξελίσσονται πιο αργά, ενώ οι κακοήθεις μπορούν να αναπτύσσονται γρήγορα και να εισβάλλουν σε γειτονικούς ιστούς. Η συμπτωματολογία και η νευρολογική σημειολογία των ασθενών αλλά και η ενδεικνυόμενη νευροχειρουργική αντιμετώπιση ενός όγκου εγκεφάλου εξαρτάται, κατά βάση, από τη θέση και τον ρυθμό ανάπτυξης του. Παρότι οι καλοήθεις όγκοι είναι λιγότερο επιθετικοί, η χειρουργική επέμβαση ενδέχεται να κρίνεται απαραίτητη, εφόσον πιέζουν κρίσιμα κέντρα του εγκεφάλου και επηρεάζουν τις λειτουργίες του», επισημαίνει ο κ. Ευστάθιος Σαμαράς, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος, Κλινική Σπονδυλικής Στήλης και Μεγάλων Αρθρώσεων, Metropolitan General, και συνεχίζει με τους παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα και τις θεραπευτικές επιλογές ενός όγκου εγκεφάλου:

Τύποι και παράγοντες κινδύνου

Συνήθεις καλοήθεις όγκοι ΚΝΣ (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος)

Μηνιγγίωμα

Σβάννωμα – νευρίνωμα

Αδένωμα υπόφυσης

Κρανιοφαρυγγίωμα

Χόρδωμα

Δερμοειδής και Επιδερμοειδής κύστη

Κολλοειδές κύστη 3ης κοιλίας εγκεφάλου

Αιμαγγειοβλάστωμα,

Κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου

Γλοίωμα,

Μυελοβλάστωμα.

Παράγοντες κινδύνου είναι η κληρονομικότητα (σε σπάνια σύνδρομα, π.χ. νευροϊνωμάτωση) και η έκθεση σε ακτινοβολία. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις δεν συσχετίζονται με σαφή αιτία, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρώιμης διάγνωσης.

Συμπτώματα και διαδικασία διάγνωσης

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι:

Πονοκέφαλοι που εντείνονται προοδευτικά

Ζάλη ή προβλήματα ισορροπίας

Διαταραχές στην όραση

Κρίσεις επιληψίας

Ανεξήγητη αδυναμία σε κάποιο μέλος του σώματος

Αλλαγές στη μνήμη ή τη συμπεριφορά

Είναι σημαντικό να δοθεί άμεση προσοχή σε παρατεταμένα ή πρωτοεμφανιζόμενα συμπτώματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα.

Διαγνωστική διαδικασία

Λεπτομερής λήψη ιατρικού ιστορικού και νευρολογική εξέταση

Εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις (όπως μαγνητική τομογραφία – MRI, αξονική τομογραφία – CT)

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, πρόσθετες εξετάσεις (π.χ. μαγνητική φασματοσκοπία, PET Scan)

Βιοψία, όταν απαιτείται, για την ακριβή ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου

Η εξατομικευμένη προσέγγιση στη διάγνωση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μετέπειτα σχεδίαση της θεραπείας.

Βασικές επιλογές θεραπείας

«Η αντιμετώπιση ενός όγκου εγκεφάλου προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Η χειρουργική αφαίρεση, όταν είναι εφικτή, αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα, ειδικά σε όγκους όπως τα μηνιγγιώματα ή ορισμένα γλοιώματα. Η δυνατότητα μερικής ή ολικής εκτομής μπορεί να ανακουφίσει την πίεση στον εγκέφαλο και να βελτιώσει τόσο την πρόγνωση όσο και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Μετά το χειρουργείο η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται για τη μείωση ή την επιβράδυνση ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων. Παράλληλα, εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως η ακτινοχειρουργική (Gamma Knife, CyberKnife), διευκολύνουν την εστιασμένη ακτινοβόληση περιοχών που είναι δυσπρόσιτες χειρουργικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στοχευμένες θεραπείες και ανοσοθεραπεία μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικές ή εναλλακτικές επιλογές», εξηγεί ο ειδικός.

Ανάρρωση και μετεγχειρητική παρακολούθηση

«Η ενδονοσοκομειακή παραμονή και ο χρόνος ανάρρωσης μετά από μια επιτυχημένη νευροχειρουργική αντιμετώπιση ενός όγκου εγκεφάλου εξαρτάται από την ιδιαίτερη περίπτωση κάθε ασθενούς -τη βαρύτητα του χειρουργείου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών η νοσηλεία τους διαρκεί 3-4 ημέρες και η επάνοδος στην φυσιολογική τους δραστηριότητα πραγματοποιείται στον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα. Σε ό,τι αφορά στη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών (follow-up), ανάλογα και με τον ιστολογικό τύπο του όγκου πραγματοποιούνται τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι καθώς και απεικονιστικές εξετάσεις, με συνηθέστερη τη μαγνητική τομογραφία. Επιβεβαιώνεται έτσι η πορεία της ανάρρωσης ή εντοπίζεται έγκαιρα μια τυχόν υποτροπή.

Η αντιμετώπιση ενός όγκου εγκεφάλου αποτελεί κάθε φορά μια ξεχωριστή νευροχειρουργική πρόκληση, που απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση από τον ειδικό νευροχειρουργό και την επιστημονική ομάδα θεραπείας (ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, νευρολόγο, νοσηλευτικό προσωπικό).

Η συνδυασμένη ιατρική τεχνογνωσία και η αξιοποίηση των πιο προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής -όπως η νευροπλοήγηση, η χρήση εξελιγμένου μικροσκοπίου και η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση- συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.

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