Μαρίλια Μητρούση: «Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια – Ο κόσμος έχει τόση κακία που δεν περνούσε από το μυαλό μου» (Video)

Στα παιδικά της χρόνια αναφέρθηκε η Μαρίλια Μητρούση σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα και το «Καλύτερα Άργά».

Η ηθοποιός έκανε λόγο για μια αίσθηση μοναξιάς που βίωνε καθημερινά, καθώς οι γονείς της έλειπαν στο θέατρο, επισημαίνοντας ότι λαχταρούσε να έρθει το Σαββατοκύριακο για να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Όσο για τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, δεν την αγγίζουν καν, υπογραμμίζει…

«Μου είχε πει ο μπαμπάς σου, πολλές φορές, να σε ρωτήσω πώς ήταν το να μεγαλώνεις με δυο γονείς που είχαν και θέατρο;» ρώτησε αρχικά η οικοδέσποινα της εκπομπής, με την ηθοποιό να απαντά:

«Σου λείπουν οι γονείς σου σαν παιδί, αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή εγώ μετρούσα τις μέρες να ‘ρθει Σαββατοκύριακο, όχι για να πάω σε ένα παιδικό πάρτι ή σε έναν παιδότοπο αλλά για να με πάρουν μαζί τους. Είχα φτιάξει τον δικό μου παιδότοπο στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία αυτή, να μεγαλώνεις τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία δηλαδή, γιατί ουσιαστικά θέλεις τους γονείς σου. Το παιδί θέλει τον γονιό του, στα πέντε ή στα έξι του, οπότε ήταν δύσκολο» είπε αρχικά.

«Έλειπαν πολλές ώρες γιατί ο μπαμπάς μου έτρεχε και το θέατρο ο ίδιος, δεν είναι ότι είχαν απλώς το ωράριο ενός ηθοποιού. Όταν έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο για να τους δεις, γυρνάς σε ένα σπίτι το οποίο είναι άδειο εκ των πραγμάτων και το μόνο που σου μένει είναι ένα μεσημεριανό, που ενώνει την οικογένεια κάπως, δεν το έχεις όμως. Έτσι, αποφάσισα και εγώ να πάω στον παππού μου και στη γιαγιά μου, που έμεναν από πάνω και έτσι κι αλλιώς τρώγαμε μαζί τα μεσημέρια» πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν την αφορούν και δεν την επηρεάζουν.

«Δεν με επηρεάζουν καθόλου τα αρχητικά σχόλια που λαμβάνω στο instagram και το Tiktok. To Tiktok είναι μια τρύπα μαύρη. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη κακία που δεν περνούσε από το μυαλό μου»

