«Καρφιά» Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: Ο καημένος ο Δημήτρης δεν πάει καλά στο ραδιόφωνο, κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια»

Ολίγον από… φαρμάκι έσταξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σχολιάζοντας τις ενέργειες του δεύτερου για την ενίσχυση της απήχησης της ραδιοφωνικής του εκπομπής.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άσκησε κριτική στη ραδιοφωνική πορεία του συναδέλφου του, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλει το τελευταίο διάστημα, ως απεγνωσμένη.



«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια».

Στη συνέχεια, από την ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102,2- απόσπασμα της οποίας παρουσίασε το Πρωινό- ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε συναδέλφους τους, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση».

Κλείνοντας, πάντως δεν παρέλειψε να του ευχηθεί: «Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».

Καρότο και μαστίγιο λέγεται αυτό…

Διαβάστε επίσης:

