Σάκης Ρουβάς: «Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου – Από το 1991 με σχολιάζουν» (Video)

Για τον ρόλο του παρουσιαστή στο Your Face Sounds Familiar μίλησε ο Σάκης Ρουβάς, κληθείς να σχολιάσει τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε από κάποιους.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day», ο τραγουδιστής τόνισε ότι ουδέποτε έδωσε σημασία σε κακόβουλα σχόλια, καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχε κάνει τίποτα από όσα έχει πετύχει έως σήμερα.

Αναφέρθηκε, δε, στο μακρινό 1991, επισημαίνοντας ότι δεχόταν τέτοιου είδους σχόλια, από το ξεκίνημα της καριέρας του.

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Οπότε… Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

