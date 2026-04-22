Gio Kay σε Λάκη Γαβαλά: «Νομίζω ότι τώρα θα νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς μια συγγνώμη» (Video)

Τους λόγους για τους οποίους πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το J2US μίλησε ο Gio Kay εκφράζοντας, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για συμπεριφορές ανθρώπων με τους οποίους ήρθε πιο κοντα κατά τη διάρκεια του μουσικού σόου.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα ο Gio Kay εξήγησε ότι αποχώρησε για λόγους υγείας, ενώ δήλωσε απογοητευμένος τόσο από τη στάση της Αγγελικής Ηλιάδη μετέπειτα όσο και αυτή του Λάκη Γαβαλά.

«Αποχώρησα από το J2US γιατί υπήρχε ένα θέμα υγείας στην οικογένειά μου», είπε αρχικά ο Gio Kay.

«Ενημέρωσα την παραγωγή του J2US δύο μέρες πριν το live και όχι, όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, το μεσημέρι πριν το live. Είδα μια ειρωνική δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη που δεν μου άρεσε. Εγώ τη στήριζα 100% και σε αυτά που περνάει τώρα. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι τους άφησα ξεκρέμαστους στο J2US, ενώ ήταν όλο αγκαλιές μαζί μου. Λάκη Γαβαλά, νομίζω ότι τώρα που ξέρεις τι γίνεται, θα νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς μια συγγνώμη» πρόσθεσε.

Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά τη μητρότητα έκοψα την κοινωνική μου ζωή και δεν το θεωρώ θυσία» (Video)

Μίλτος Πασχαλίδης: «Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» (Video)

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής» (Video)



