Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Ζαφείρης Μελάς, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποστεί bullying τόσο από συναδέλφους του όσο και από επιχειρηματίες, λόγω καταγωγής του.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Prime Time» του ΣΚΑΪ, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για πολύ σκληρές εποχές με περιστατικά που υπέμενε, αναμένοντας τη στιγμή που θα δικαιωθεί.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές. Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα… δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ» είπε και πρόσθεσε:

«Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό “σπορ”, δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα. Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν…».

