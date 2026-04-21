Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι»- Τι είπε για τα παιδιά

Τις απόψεις του για τον γάμο αλλά και τα παιδιά εξέφρασε ο ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν έχει κάνει ακόμη αυτά τα βήματα στη ζωή του.

Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός πολλές φορές σκέφτεται πώς θα ήταν να έχει τα δικά του παιδιά, θεώρησε ότι βρήκε μέσα από τη δουλειά, η οποία πάντα του απορροφούσε πολύ χρόνο, τη δικαιολογία να μην κάνει αυτό το βήμα στην προσωπική του ζωή.



Αναφερόμενος στον γάμο ο ηθοποιός τόνισε: «Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο τη φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου, που στην πραγματικότητα ήμουν. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος. Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες του έρωτα και της συντροφικότητας, μιλάμε για το ότι ο γάμος μετά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητάς, της ρουτίνας, το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει…».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι», ενώ έπειτα ανέφερε πως υπήρξε μία δεκαετία όπου η δουλειά του τον απασχολούσε έντονα και θεωρεί πως αυτό τον βόλεψε: «Ίσως κάπου βολεύτηκα σε αυτή την κατάσταση», είπε.



«Δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις»





Μάλιστα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενος ενός γάμου δηλώνοντας ότι ο γάμος υπάρχει σαν ανάγκη που την έχει μέσα του, όμως πάντοτε επικρατεί η σκέψη πως υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει δημιουργώντας οικογένεια: «Τον γάμο τον έχω μέσα μου σαν ανάγκη και σκέφτομαι καμιά φορά -τώρα που βλέπω και τις ανιψιές μου- πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά για να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν γονιός, αλλά πάλι αισθανόμουν ότι υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις και υπαρξιακές αγωνίες», ανέφερε.

