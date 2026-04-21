ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:10
Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι»- Τι είπε για τα παιδιά

Τις απόψεις του για τον γάμο αλλά και τα παιδιά εξέφρασε ο ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν έχει κάνει ακόμη αυτά τα βήματα στη ζωή του.

Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός πολλές φορές σκέφτεται πώς θα ήταν να έχει τα δικά του παιδιά, θεώρησε ότι βρήκε μέσα από τη δουλειά, η οποία πάντα του απορροφούσε πολύ χρόνο, τη δικαιολογία να μην κάνει αυτό το βήμα στην προσωπική του ζωή.

Αναφερόμενος στον γάμο ο ηθοποιός τόνισε: «Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο τη φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου, που στην πραγματικότητα ήμουν. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος. Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες του έρωτα και της συντροφικότητας, μιλάμε για το ότι ο γάμος μετά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητάς, της ρουτίνας, το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει…».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι», ενώ έπειτα ανέφερε πως υπήρξε μία δεκαετία όπου η δουλειά του τον απασχολούσε έντονα και θεωρεί πως αυτό τον βόλεψε:  «Ίσως κάπου βολεύτηκα σε αυτή την κατάσταση», είπε.


«Δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις»


Μάλιστα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενος ενός γάμου δηλώνοντας ότι ο γάμος υπάρχει σαν ανάγκη που την έχει μέσα του, όμως πάντοτε επικρατεί η σκέψη πως υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει δημιουργώντας οικογένεια: «Τον γάμο τον έχω μέσα μου σαν ανάγκη και σκέφτομαι καμιά φορά -τώρα που βλέπω και τις ανιψιές μου- πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά για να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν γονιός, αλλά πάλι αισθανόμουν ότι υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις και υπαρξιακές αγωνίες», ανέφερε.

Eurovision
MEDIA

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα του smart Concept #2 (photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι 50χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

