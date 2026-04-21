Εννέα χρόνια χωρίς τον Στάθη Ψάλτη – Η συγκινητική ανάρτηση της Καίτης Φίνου

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Στάθη Ψάλτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2017, σε ηλικία 66 ετών, σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στο πανελλήνιο.

Αν και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής από την επιθεώρηση και τις ανάλαφρες κινηματογραφικές κωμωδίες, ο Στάθης Ψάλτης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς της γενιάς του, που ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία τόσο δραματικούς ρόλους όσο και κλασικούς κωμικούς, συμμετέχοντας το 2014 στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη και το 2016 στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Από τον τηλεοπτικό «Συμβολαιογράφο» του Γιώργου Μιχαηλίδη, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Ραγκαβή με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στον επώνυμο ρόλο, μέχρι το «Ημερολόγιο ενός τρελού» του Γκόγκολ στο θέατρο, ο Στάθης Ψάλτης απέδειξε -αν μη τι άλλο- ότι διέθετε μια εξαιρετική στόφα ηθοποιού, καταφέρνοντας να ερμηνεύσει εξαίσια μεγάλους και σημαντικούς ρόλους.

«Δυστυχώς, κάποιοι διαχώρισαν το θέατρο σε είδη: μοντέρνο, κλασικό, μιούζικαλ, μουσική κωμωδία, επιθεώρηση. Το θέατρο για μένα είναι ένα. Εάν έχεις τα κότσια, ανέβα στη σκηνή και παίξε επιθεώρηση, διαφορετικά μην το μαστιγώνεις!…Η επιθεώρηση είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν θα πεθάνει το σύμπαν, θα πεθάνει και η επιθεώρηση. Είναι και θα είναι κοντά στη νεολαία, γιατί την εκφράζει. Έχει πολιτική – κοινωνική σάτιρα και γι’ αυτό ταιριάζει με τους νέους. Το θέατρο σου μαθαίνει το πώς να προστατευτείς, να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου και να προχωρήσεις στη ζωή πέρα από το γέλιο. Εμένα αυτό με εκφράζει στους μονολόγους που συνήθως ερμηνεύω. Τη δυσκολία την έβλεπα πάντα ως δυσκολία. Το αστείο ως αστείο. Τα ξεχωρίζω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είσαι πάντα χαρούμενος και ευτυχής, και όλα να είναι εντάξει… Όσοι λένε ότι γύρισα βιντεοκασέτες βγάζουν χολή και πίκρα απέναντι στον εαυτό τους και όχι σε μένα. Δεν έκανα ποτέ βιντεοκασέτα. Έκανα μόνο ταινίες. Εάν αυτές μετά μετεγγράφονταν σε βίντεο ή σήμερα ανεβαίνουν στο YouTube, αυτό δεν με αφορά. Ο Ψάλτης δεν έκανε ποτέ βιντεοκασέτα. Αλλά κι αν το είχα κάνει, να είστε σίγουρες ότι θα το είχα κάνει με επιτυχία» είχε πει χαρακτηριστικά.

«Με ρωτούν Σταθάκο αν σε έχω ξεχάσει»

Με αφορμή την ημέρα αυτή, η Καίτη Φίνου που υπήρξε μαζί του ζευγάρι τόσο στον κινηματογράφο, όσο και τη ζωή, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επισημαίνοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ίδια δεν τον ξεχνά στιγμή…

Η συγκινητική ανάρτηση της Καίτης Φίνου

«21 Απριλίου 2017… Ρωτούν Σταθάκο αν σε σκέπτομαι, αν σε έχω ξεχάσει… Θέλω να γελάσω, να βρίσω… θυμώνω γιατί πώς είναι δυνατόν να ξεχάσω τον άνθρωπο που μοιράστηκα τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής μου, τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε μαζί στον κινηματογράφο, τις τόσες επιτυχίες στο θέατρο…

Όχι, δεν υπήρξαμε ποτό το ιδανικό ζευγάρι, ζήλεια, χωρισμοί, επανενώσεις, αρραβώνας, χωρισμοί πάλι… Πώς μπορεί να ξεχαστεί μια τόσο εκρηκτική σχέση… Σαφώς είχαμε και τις ωραίες στιγμές, αυτές που κράτησα στο μυαλό μου….

Σ’ ευχαριστώ για τα μαθήματα της πορείας μου στο θέατρο… και οι δύο άλλα όνειρα είχαμε για την πορεία μας κι αλλιώς η ζωή τα έφερε… Φτωχαδάκια είμαστε μωρέ και δεν υπήρχε η πολυτέλεια να ακολουθήσουμε τον θεατρικό δρόμο που είχαμε ονειρευτεί… όμως και πάλι ευλογημένοι είμαστε γιατί ο κόσμος ο απλός, ο λαϊκός, μας αγάπησε και μας στήριξε…

Ακόμη μια φορά θα πω πως υπήρξες μεγάλος δάσκαλος για μένα… μου έμαθες το θεατρικό ήθος και την αξιοκρατία…. Τα ακολούθησα Σταθάκο μου κι ας βγήκα “χαμένη” στο τέλος… νοιώθω όμως ήρεμη με τον εαυτό μου και κοιμάμαι με ήρεμη συνείδηση…

Θα βρεθούμε Στάθη μου σύντομα… και θα τα πούμε από κοντά… Ζήσε γαλήνια στο φως… καλή αντάμωση αγαπημένε μου…» έγραψε.

