Τζέσικα Τσαστέιν: Έκοψε τα μαλλιά της on camera σε πολύ κοντό καρέ! (Video)

Με νέο look εμφανίστηκε η Τζέσικα Τσαστέιν στην τελετή απονομής των βραβείων Breakthrough, με τη βραβευμένη ηθοποιό να εγκαταλείπει τα μακριά μαλλιά της, υιοθετώντας ένα πολύ κοντό καρέ.

Θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί τη διαδικασία της αλλαγής, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την ώρα που κουρευόταν.

Έτσι, έδωσε στους θαυμαστές της μια πλήρη εικόνα της μεταμόρφωσής της με το κούρεμα να επιμελείται ο κομμωτής Ρενάτο Καμπόρα.

Για την παρουσία της στην 12η τελετή απονομής των βραβείων Breakthrough, η ηθοποιός επέλεξε μία μάξι δημιουργία σε εκρού απόχρωση του οίκου Oscar de la Renta, ολοκληρώνοντας το look της με ένα διαμαντένιο κολιέ.

«Καλώς ήρθατε στα “Όσκαρ της Επιστήμης”. Δεν γίνονται όλοι οι ήρωες γνωστοί. Κάποιοι απλώς ανοίγουν τα μάτια του κόσμου, επαναπροσδιορίζουν το τι είναι εφικτό και αλλάζουν αθόρυβα το μέλλον, την ώρα που εμείς οι υπόλοιποι προσπαθούμε ακόμα να τους προλάβουμε. Ήμουν τόσο χαρούμενη που βρισκόμουν εκεί για να τους τιμήσω και να γιορτάσω τα επιτεύγματά τους» έγραψε στη λεζάντα.

