Κάιλι Τζένερ: Αγωγή από την πρώην οικιακή βοηθό της για διακρίσεις και παρενόχληση

Η Κάιλι Τζένερ βρίσκεται αντιμέτωπη με νομικές περιπέτειες, καθώς πρώην οικιακή βοηθός της κατέθεσε αγωγή εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα διακρίσεων που σχετίζονται με τη θρησκεία και την καταγωγή της.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες από την Αντζέλικα Βάσκες και τα οποία εξασφάλισε το TMZ, η πρώην οικιακή βοηθός της influencer αναφέρει ότι προσλήφθηκε από την Τζένερ στις 10 Σεπτεμβρίου 2024 ως οικιακή βοηθός στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς. Όπως υποστηρίζει, μόλις μία εβδομάδα αργότερα μετακινήθηκε στο σπίτι της στο Hidden Hills, όπου εργαζόταν υπό την εποπτεία μιας γυναίκας ονόματι Έλσι, καθώς και της επικεφαλής του οικιακού προσωπικού, Πάτσι.

Ισχυρισμοί για εχθρικό περιβάλλον

Από την πρώτη κιόλας περίοδο της εργασίας της, η Αντζέλικα Βάσκες υποστηρίζει ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με αρνητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Όπως αναφέρει, αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα και αποκλεισμό, ενώ κάνει λόγο για «σοβαρή και διαρκή παρενόχληση» από την Πάτσι, την Έλσι και άλλα μέλη του προσωπικού.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι «υποτιμήθηκε και εξευτελίστηκε μπροστά σε συναδέλφους» εξαιτίας της φυλετικής της ταυτότητας, της εθνικής της καταγωγής και των θρησκευτικών της πεποιθήσεων.

Η ίδια δηλώνει ότι κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ και είναι καθολική, περιγράφοντας ένα κλίμα στο οποίο, όπως υποστηρίζει, δεχόταν προσβλητικά σχόλια όπως ότι «οι Καθολικοί είναι φρικτοί άνθρωποι». Επιπλέον, αναφέρει ότι γινόταν αντικείμενο χλευασμού λόγω του ότι ήταν μετανάστρια, ενώ εις βάρος της εκτοξεύονταν σχόλια που παρέπεμπαν σε πιθανή απέλαση ανθρώπων με παρόμοιο υπόβαθρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα από τον φερόμενο εκφοβισμό, υποστηρίζει ότι της ανατίθενταν συστηματικά οι πιο δύσκολες και ανεπιθύμητες εργασίες, ότι αποκλειόταν σκόπιμα από την ομάδα καθαριότητας και ότι δεχόταν συνεχείς φωνές και απαξιωτική συμπεριφορά. Σε ένα από τα περιστατικά που περιγράφει, αναφέρει ότι προϊσταμένη της τής πέταξε κρεμάστρες κατά τη διάρκεια έντονης επίπληξης, μετά από δική της διαμαρτυρία για τις συνθήκες εργασίας.

Η Αντζέλικα Βάσκες προσθέτει ότι η κατάσταση αυτή επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία, καθώς εμφάνισε άγχος και «συμπτώματα συμβατά με μετατραυματική διαταραχή στρες». Όπως υποστηρίζει, οι συνθήκες αυτές επιδείνωσαν περαιτέρω τον εκφοβισμό που βίωνε, ενώ τελικά οδηγήθηκε σε παραίτηση τον Αύγουστο του 2025, καθώς -όπως λέει- οι καταγγελίες της δεν έτυχαν ανταπόκρισης.

Η πρώην οικιακή βοηθός διεκδικεί αποζημίωση για απλήρωτους μισθούς, αλλά και για ηθική βλάβη. Πηγές που γνωρίζουν το περιβάλλον της, ωστόσο, αναφέρουν ότι επρόκειτο για νεότερο μέλος του προσωπικού καθαριότητας που είχε αντιμετωπίσει ζητήματα παρουσίας στην εργασία, καθώς και άλλα προβλήματα στον χώρο δουλειάς.

Τέλος, σημειώνεται ότι καμία από τις καταγγελίες δεν φαίνεται να στρέφεται άμεσα κατά της ίδιας της Κάιλι Τζένερ, αλλά κυρίως κατά μελών του προσωπικού της και της φερόμενης αποτυχίας να διαχειριστούν τις σχετικές αναφορές και διαμαρτυρίες. Παρ’ όλα αυτά, η διάσημη influencer περιλαμβάνεται στους εναγόμενους της υπόθεσης.

