Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά τη μητρότητα έκοψα την κοινωνική μου ζωή και δεν το θεωρώ θυσία» (Video)

Για τη μητρότητα και τις αλλαγές που αυτή έφερε στη ζωή και την καθημερινότητά της μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα, επισημαίνοντας ότι από τότε που έγινε μαμά, άφησε πίσω της την κοινωνική ζωή ώστε να αφοσιωθεί στον νέο της ρόλο.

Η Instagrammer που έχει αποκτήσει δίδυμες κόρες με τον Σάκη Τανιμανίδη τόνισε ότι σταμάτησε τις εξόδους θέτοντας το μεγάλωμα των παιδιών της ως την απόλυτη προτεραιότητά της. Δεν θεωρεί, ωστόσο, πως αυτό αποτελεί μία θυσία που έχει αναγκαστεί να κάνει.

«Εγώ αυτό που έτσι παρατήρησα λίγο μετά τη μητρότητα και βλέποντας όλο αυτό το μαγικό ρόλο του να είσαι μαμά, αλλά και πόσο ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Δηλαδή μερικές φορές λέω ότι παλιά έλεγα δεν έχω χρόνο και λέω, πού ήταν αυτό; Τι εννοούσα δεν είχα χρόνο; Γιατί έλεγα δεν έχω χρόνο; Πώς μπορεί να το έλεγα αυτό; Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο vidcast που παρουσιάζει με τίτλο «BeWell».

Η ίδια θεωρεί πως είναι πηγαία η ανάγκη της να υπάρχει καθημερινή σύνδεση με τις κόρες της: «Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου καθημερινά, πολλή ώρα, να είσαι εκεί. Αυτό που κατάλαβα και είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε σένα, είναι ότι σιγά-σιγά, σταδιακά, άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα, που ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητά μου, και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας».

Το να μην έχει πλέον κοινωνική ζωή δεν αποτελεί για εκείνη θυσία. «Και πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα, και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή ας πούμε, δεν θα βγω, δεν θα… Τελείωσε, ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε καν το θεωρώ θυσία, βασικά δεν είναι θυσία γιατί δεν το θέλω. Αλλά αρχίζεις και λες, είμαι μαμά και κάτι άλλο», κατέληξε.

