Μίλτος Πασχαλίδης: «Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» (Video)

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, με τον τραγουδιστή να εκφράζει, μεταξύ άλλων, την ένστασή του αναφορικά με τις ώρες που οι καλλιτέχνες τραγουδούν στα μπουζούκια.

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, ο Μίλτος πασχαλίδης δηλώνει «χαζομπαμπάς» και ερωτευμένος εδώ και 12 χρόνια με τη γυναίκα του.

«Πραγματική μου φοβία είναι η απώλεια των ανθρώπων που αγαπώ. Είμαι χαζομπαμπάς, η μεγάλη μου κόρη είναι 17 και η μικρή 5,5. Με τη γυναίκα μου είμαστε 12 χρόνια μαζί και είμαστε ερωτευμένοι. Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό! Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε και να τραγουδάμε στη 01:00. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Άμα βγούμε στις 21:00, δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

