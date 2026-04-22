Μαρίνα Σάττι: Αρνήθηκε να σχολιάσει τη φετινή Eurovision (Video)

Στην avant premiere της ταινίας «I Am a Stranger» παραβρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, με την τραγουδίστρια να εστιάζει τόσο στο κοινωνικό μήνυμα του έργου όσο και τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο καθένας στην καθημερινότητα.

«Το ελπίζω, αλλά νομίζω και ότι το πώς υπάρχουμε και πώς ζούμε και πώς σκεφτόμαστε στη ζωή μας καθημερινά… δεν χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε καλλιτέχνες για να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας. Πιστεύω καθένας από μας με τον τρόπο του μπορεί να το κάνει αυτό» δήλωσε.

Κληθείσα να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision, η καλλιτέχνις αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι θα ήθελε να μην επεκταθεί σε άλλο θέμα.

«Όχι, γιατί θα ήθελα πραγματικά να μείνω στο μήνυμα και του έργου της Ύπατης Αρμοστείας και της ταινίας αυτής, της πολύ ωραίας ταινίας» τόνισε.

