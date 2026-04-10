ANT1: Με… spoiler «αποκαλύπτει» τους κριτές του «Your Face Sounds Familiar»

Από το instagram οι followers του σταθμού και οι τηλεθεατές ενημερώθηκαν από τον ΑΝΤ1 τα μέλη της κριτικής επιτροπής στο σόου μεταμφιέσεων και ερμηνευτικών δεξιοτήτων «Your Face Sounds Familiar» το οποίο ετοιμάζεται για πρεμιέρα την Κυριακή του Θωμά (19/4) στις 21.00 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Για τον Γιώργο Θεοφάνους τα καθήκοντα είναι γνωστά. Με προϋπηρεσία ως κριτής επανέρχεται η Κατερίνα Παπουτσάκη και τις διπλανές θέσεις θα καταλάβουν οι Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη.

