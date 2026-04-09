«Μπουκέτο» κατανυκτικών ντοκιμαντέρ στα κανάλια

Το MEGA ολοκληρώνει σήμερα από τις «Mega Stories»(22.10) το οδοιπορικό στο Άγιο Όρος με τίτλο «Ιστορίες από το Περιβόλι της Παναγιάς» εστιάζοντας στη Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, μια αδελφότητα 130 μοναχών που συνδυάζει την αυστηρή ασκητική ζωή με την οργάνωση μιας σύγχρονης, αυτάρκους και περιβαλλοντικά ενσυνείδητης κοινότητας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση αιώνων.

Εν τω μεταξύ έχει προγραμματίσει και θα παρουσιάσει σε πρώτη μετάδοση τις σπουδαίες παραγωγές «Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι φωτιστές των σλάβων» και «Φιλοθέη η Αγία των Αθηνών», σήμερα και τη Μεγάλη Παρασκευή αντιστοίχως, την ίδια ώρα (01.00), της βραβευμένης σκηνοθέτριας Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, τα οποία ενώνουν την πνευματική παρακαταθήκη του χθες με τις προκλήσεις του σήμερα.

Πρόκειται για δύο δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ υψηλής αισθητικής, τα οποία ανασύρουν από την ιστορία εμβληματικές μορφές της Ορθοδοξίας.

Μέσα από μια σύγχρονη και καθηλωτική ματιά, τα δύο αυτά έργα αναδεικνύουν τη δράση προσωπικοτήτων που όχι μόνο σφράγισαν την πίστη, αλλά άλλαξαν την πορεία του κόσμου.

Το σημερινό ντοκιμαντέρ «Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι φωτιστές των Σλάβων» θέτει στο επίκεντρο τη συναρπαστική ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα, δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο, προσφέροντας στα έθνη το υπέρτατο αγαθό της γραφής και της ελευθερίας.

Με γυρίσματα από την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη μέχρι την Ουκρανία και τη Μακεδονία, η ταινία καταγράφει το έργο των Αγίων που τιμώνται σήμερα ως Προστάτες της Ευρώπης.

Αύριο, την ίδια ώρα, στην ταινία τεκμηρίωσης «Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών» αναπτύσσεται η διαδρομή και το έργο της πρώτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

Η Αγία Φιλοθέη δεν υπήρξε μόνο μια θρησκευτική μορφή, αλλά μια πρωτοπόρος αγωνίστρια.

Ίδρυσε το πρώτο σχολείο γυναικών στην Ευρώπη, απελευθέρωσε δούλους από τα σκλαβοπάζαρα με την προσωπική της περιουσία και δημιούργησε νοσοκομεία στα οποία κατέφυγαν και κακοποιημένες γυναίκες.

Μια ιστορία αυτοθυσίας και ακτιβισμού που παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό αγώνα για ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στον Alpha σήμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι «Πρωταγωνιστές» (23.30) παρουσιάζουν τον μοναστικό θησαυρό των Σερρών.

Στο Άγιο Πνεύμα Σερρών σε έναν μικρό λόφο στέκει ένα μοναστήρι που το 1990 ξεκίνησε να το χτίζει μια γερόντισσα σε αναπηρικό αμαξίδιο με την ολιγάριθμη συνοδεία της κι ένας Αγιορείτης πνευματικός.

Μια γερόντισσα που δεν είναι άλλη από την Καίτη Χρυσολωρά που, την δεκαετία του ’60, ο Μίμης Πλέσσας, της είχε εμπιστευθεί τα τραγούδια του!

Χρόνια μετά αποσύρθηκε από την δισκογραφία για να φτιάξει κοντά στο χωριό Άγιο Πνεύμα Σερρών μια μοναστική κυψέλη!

Οι μοναχές – που ζουν σαν μια μεγάλη οικογένεια – υποδέχθηκαν με νηστίσιμα φιλέματα τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον προσκάλεσαν να ζήσει μαζί τους τις προετοιμασίες τους για την Ανάσταση.

«Στο μοναστήρι ήρθα μωρό. Εδώ βαπτίστηκα και μόλις ενηλικιώθηκα αποφάσισα να ζήσω εδώ», λέει στην κάμερα η Αδελφή Χριστονύμφη.

«Ο μοναχισμός είναι κι αυτός ένα μυστήριο, όπως ο γάμος. Και δεν μπορεί κανείς, σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει, να το εξηγήσει με λόγια» καταθέτει την πεποίθησή της η Αδελφή Ευφημία.

Λαμπάδες ζωγραφισμένες με ευλάβεια, άσπρες κουρτίνες κεντημένες στο χέρι και χιλιάδες αυγά – από το κοτέτσι της Μονής – που βάφονται για να προσφερθούν στους προσκυνητές.

Η Μονή διαθέτει μελισσόκηπο, αγιογραφείο, ξυλουργείο, ραφείο, βιβλιοθήκη καθότι – όπως λένε οι μοναχές – η γερόντισσά τους, ήθελε όλες να ασχολούνται με παστρικές δουλειές, δηλαδή με χειρωνακτικά διακονήματα και εργόχειρα, ώστε να νιώθουν χρήσιμες στο κοινόβιο και στους επισκέπτες.

Ο Alpha έχει, επίσης, προγραμματίσει τη Μεγάλη Παρασκευή στις 22.00 ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό στα βήματα δύο εκ των πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας: Του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη.

Το ντοκιμαντέρ «Φως Καππαδοκίας: Άγιος Αρσένιος και Άγιος Παΐσιος» της Ειρήνης Σαρίογλου αποτελεί παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Οσίου Αρσενίου.

Μέσα από τις γεωγραφικές και πνευματικές διαδρομές που χάραξαν στη ζωή τους, δύο μοναχοί αναβιώνουν τη θεία κληρονομιά τους, αναδεικνύοντας την αντοχή της πίστης μέσα από την προσευχή, τις δοκιμασίες και τα θαύματα.

Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, μαρτυρίες πιστών και μοναχών, καθώς και εντυπωσιακές κινηματογραφικές λήψεις, η ταινία καταγράφει την πνευματική πορεία των Αγίων από την Καππαδοκία έως το Άγιον Όρος.

Ο θεατής έρχεται σε επαφή με τον ασκητικό βίο του Αγίου Αρσενίου, την πνευματική καθοδήγηση των Ελλήνων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς και την πορεία του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος έμελλε να αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

Αλλά και το ERTFLIX έχει «ανεβάσει» πλούσιο περιεχόμενο εναρμονισμένο στο πνεύμα των ημερών ελεύθερα προσβάσιμο. Ενδεικτικά, στην ιντερνετική πλατφόρμα της ΕΡΤ υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ «Δεν είσαι μόνος – Οι πύρινες γλώσσες» (2012) της Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού, ένα από τα 10 επεισόδια του κύκλου ντοκιμαντέρ ο οποίος πραγματεύεται πανανθρώπινες αξίες που εκφράστηκαν σε κοινωνίες του παρελθόντος και στηρίζεται στα Πατερικά κείμενα, το Ευαγγέλιο, σε κείμενα θεωρητικά, κείμενα φιλοσοφικά, κείμενα δοξαστικά και πολλές φορές προφητικά, «Όψον και Ψαλμός»(2017) του Χρόνη Πεχλιβανίδη για τις εύγευστες αγιορείτικες μαγειρικές συνταγές, με τη φροντίδα του γέροντα Επιφάνιου, με γυρίσματα αποκλειστικά στο Άγιον Όρος, «Ιερή Τέχνη» (2023) του Πάνου Καρκανεβάτου, ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην τέχνη της Βυζαντινής εικονογραφίας, από την αυγοτέμπερα και τους παλιούς μαστόρους έως τους σύγχρονους αγιογράφους, «Αναπαραστάσεις» (2025) των Νικολέτα Λεούση – Ειρήνη Στείρου – (διαθέσιμο από 11/4) -, επικεντρωμένο στο έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής των κατοίκων της Μάρπισσας Πάρου.

Διαβάστε επίσης:

Στον «αστερισμό» του Alpha η κορυφή της τηλεθέασης και την Τετάρτη(8/4)

CBS: Ανακοίνωσε την εκπομπή που θα διαδεχθεί το «The Late Show» του Stephen Colbert τον άλλο μήνα (photos/video)

«Dexter: Resurrection»: Η δεύτερη σεζόν του sequel σηματοδοτείται με την επιστροφή της Uma Thurman (videos)











