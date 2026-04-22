Σοφία Μαριόλα: Η εξώδικη ανακοίνωση για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου (Video)

Στη νομική οδό στρέφεται η Σοφία Μαριόλα προκειμένου να βάλει ένα τέλος στα σχόλια που αφορούν στην προσωπική της ζωή και τη νέα της σχέση.

Μέσα από ένα εξώδικο που απέστειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να κινηθεί δικαστικά ενάντια σε οποιονδήποτε παραβιάσει το απόρρητο της προσωπικής της καθημερινότητας με ανυπόστατες αναφορές.

Αφήνει, δε, σαφείς αιχμές κατά του εν διαστάσει συζύγου της, Στράτου Τζώρτζογλου, σχετικά με τις δικές του αναφορές γύρω από το διαζύγιό τους, κάτι που όπως κάνει ξεκάθαρο, δεν σκοπεύει να ανεχτεί περαιτέρω.

Τι αναφέρει αναλυτικά το εξώδικο

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που τη συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο.

Διαβάστε επίσης:

