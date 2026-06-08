Η Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ Πεν Νταλαούρα: «Να πέσει η μάσκα»

Νομικά κατά της Πεν Νταλαούρα θα κινηθεί η Θεώνη Κουφονικολάκου εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ για ανάρτηση που την σύνδεσε με την Τράπεζα Αττικής και τον Χρήστο Καλογρίτσα.

«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στη ραδιοφωνική συχνότητα των Παραπολιτικών.

Η ανάρτηση της Πεν Νταλαούρα

Από την γνωστή «αμαρτωλή» Attica Bank στον Τσίπρα !!!



Η σχέση της με την υπόθεση Καλογρίτσα!!!



Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ… pic.twitter.com/B8un88Lbac — Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) June 5, 2026

«Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».

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