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08.06.2026 15:24

Η Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ Πεν Νταλαούρα: «Να πέσει η μάσκα»

08.06.2026 15:24
koufonikolakou

Νομικά κατά της Πεν Νταλαούρα θα κινηθεί η Θεώνη Κουφονικολάκου εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ για ανάρτηση που την σύνδεσε με την Τράπεζα Αττικής και τον Χρήστο Καλογρίτσα.

«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στη ραδιοφωνική συχνότητα των Παραπολιτικών.

Η ανάρτηση της Πεν Νταλαούρα 

«Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».

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