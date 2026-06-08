Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 32 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και εικόνες απόλυτης καταστροφής – Συγκλονιστικά videos

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Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100 σε πολλές επαρχίες της χώρας, ενώ αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, περίπου 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις κατοικίες τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις εκτιμήσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του αριθμού των θυμάτων.
Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων γνωστοποίησε ότι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές του αρχιπελάγους καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 1,4 μέτρων.
Οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου, με κτίρια να καταρρέουν και να μετατρέπονται σε σωρούς ερειπίων.
Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι κρατικοί μηχανισμοί έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό. «Η εθνική κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί και δεν θα αφήσουμε το Μιντανάο στην τύχη του», υποσχέθηκε.
Παράλληλα, έδωσε εντολή για αναστολή των μαθημάτων στις πληγείσες περιοχές, καθώς η καταστροφική δόνηση σημειώθηκε την ίδια ημέρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη χώρα.
Μετά τον κύριο σεισμό, οι σεισμολογικοί σταθμοί κατέγραψαν περισσότερους από 130 μετασεισμούς, με τα μεγέθη τους να κυμαίνονται από 1,3 έως 6,7 Ρίχτερ.
Σημειώνεται ότι οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκονται στον γεωλογικά ασταθή «Δακτύλιο της Φωτιάς». Αν και οι περισσότερες σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται είναι χαμηλής έντασης, ορισμένες έχουν προκαλέσει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τον περασμένο Σεπτέμβριο την κεντρική περιοχή των Βισάγιας, προκαλώντας τον θάνατο σε περισσότερους από 70 ανθρώπους.
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