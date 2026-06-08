Φονικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 32 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και εικόνες απόλυτης καταστροφής – Συγκλονιστικά videos

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100 σε πολλές επαρχίες της χώρας, ενώ αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, περίπου 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις κατοικίες τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις εκτιμήσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του αριθμού των θυμάτων.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

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WATCH: A school building at Matanao National High School (MNHS) in Davao del Sur collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake shakes parts of Mindanao on Monday morning, June 8, coinciding… pic.twitter.com/53qjbTzuO0 — CDN Digital (@cebudailynews) June 8, 2026

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων γνωστοποίησε ότι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές του αρχιπελάγους καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 1,4 μέτρων.

More wild footage from today’s massive earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Cdylad2d7W June 8, 2026

Οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου, με κτίρια να καταρρέουν και να μετατρέπονται σε σωρούς ερειπίων.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι κρατικοί μηχανισμοί έχουν ήδη αναπτυχθεί στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό. «Η εθνική κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί και δεν θα αφήσουμε το Μιντανάο στην τύχη του», υποσχέθηκε.

🧵 Video and images emerging after a M6.7 earthquake struck Mindanao in the #Philippines. Terrifying 😳 pic.twitter.com/KkKVLU53vt November 17, 2023

Παράλληλα, έδωσε εντολή για αναστολή των μαθημάτων στις πληγείσες περιοχές, καθώς η καταστροφική δόνηση σημειώθηκε την ίδια ημέρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη χώρα.

WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake. pic.twitter.com/GkVYayzL4L — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Περισσότεροι από 130 μετασεισμοί

Μετά τον κύριο σεισμό, οι σεισμολογικοί σταθμοί κατέγραψαν περισσότερους από 130 μετασεισμούς, με τα μεγέθη τους να κυμαίνονται από 1,3 έως 6,7 Ρίχτερ.

A scary video shows the moment a magnitude 7.8 earthquake struck Tubalan Elementary School earlier today in Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental, Philippines.



Teachers and students immediately practiced “Drop, Cover, and Hold On” in an open area of the school. pic.twitter.com/KxeyR85lmh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Σημειώνεται ότι οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκονται στον γεωλογικά ασταθή «Δακτύλιο της Φωτιάς». Αν και οι περισσότερες σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται είναι χαμηλής έντασης, ορισμένες έχουν προκαλέσει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τον περασμένο Σεπτέμβριο την κεντρική περιοχή των Βισάγιας, προκαλώντας τον θάνατο σε περισσότερους από 70 ανθρώπους.

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