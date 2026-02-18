search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
18.02.2026 10:33

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι αυτοδημιούργητη, έχω παλέψει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα» (Video)

18.02.2026 10:33
mitrousi-new

Για τους γονείς της, Μιχάλη Μητρούση και Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου μίλησε η Μαρίλια Μητρούση, αναφερόμενη στην απόφασή της να ακολουθήσει και η ίδια τον δρόμο της υποκριτικής, αλλά και τον μεγάλο αγώνα που έκανε, ώστε να τα καταφέρει μόνη της, χωρίς τη βοήθειά τους.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The2Night Show», η ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» του Alpha TV τόνισε ότι στην καλλιτεχνική της διαδρομή έχει ακούσει πολλά «όχι», με την ίδια να μην τα παρατά και να προσπαθεί με πολλή δουλειά για τα όνειρά της.

«Είμαι πολύ αυτοδημιούργητη. Έχω παλέψει πολύ για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα, πολύ μόνη μου. Δηλαδή δεν με έχει βοηθήσει καθόλου το όνομα των γονιών μου. Έχω πάρει πολλά “όχι” σε καστ, έχω κάνει πολλή υπομονή, έχω σφίξει το στομάχι, έχω κλάψει, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να είμαι εδώ τώρα μαζί σου. Το οτι οι γονείς μου είναι στον χώρο θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά, θα μπορούσε όμως και αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για κάποιους να με επιλέξουν. Ωστόσο, αυτό που προσπαθώ είναι να είμαι όσο γίνεται αυτόφωτη σαν άνθρωπος και μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι τα καταφέρνω» τόνισε.

«Η Μιμή Ντενίση με πήρε στο θέατρο για να τραγουδήσω, αρρώστησε μια συνάδελφος και έπαιξα τον ρόλο της. Τότε κατάλαβα ότι αυτό θέλω. Φοβόμουν να ασχοληθώ με την υποκριτική. Με τρόμαζε η σύγκριση με τους γονείς μου αλλά και η αβεβαιότητα αυτής της δουλειάς» είπε στη συνέχεια, αναφερόμενη στο ξεκίνημά της.

