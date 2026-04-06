Σύσκεψη για την ακρίβεια: Κόκκινος συναγερμός στην κυβέρνηση ενόψει του Πάσχα

Την ώρα που… μαίνεται το νέο κεφάλαιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση τίθεται σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενόψει Πάσχα.

Σήμερα στη μία το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ακρίβεια και τις συνέπειες από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος αυτής της σύσκεψης είναι να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί – πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην αντλία, fuel pass, κ.λπ. – και να συζητηθούν επιπλέον μέτρα ελέγχου της αγοράς, ώστε να καταπολεμηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Δυστυχώς, τα νούμερα κάθε άλλο παρά αισιοδοξία εμπνέουν: ο πληθωρισμός τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3,3%, η Eurostat υποστηρίζει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα είναι τελευταίο μεταξύ των «27» και φθάνει μόλις το 68% του μ.ο. της ΕΕ (μαζί με τη Βουλγαρία), και όλοι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το πασχαλινό τραπέζι θα είναι πιο ακριβό κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με πέρσι, με το κόστος του να φθάνει περίπου τα 50 ευρώ το άτομο. Όσο για τα καύσιμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Ειδικά για τα καύσιμα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην αντλία κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο και το άνοιγμα της πλατφόρμας για το fuel pass θα δώσουν κάποιες «ανάσες» στους καταναλωτές και θα περιορίσουν κάπως τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω αύξησης του μεταφορικού κόστους. Ωστόσο, τα σενάρια για την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, που στην καλύτερη περίπτωση μιλούν για brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για όλο το 2026 (ακόμα κι αν ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο τελειώσει σύντομα) δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Όσον αφορά στην αγορά, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει… απελευθερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η οποία διενεργεί ελέγχους σε περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων, για το ζήτημα του περιθωρίου κέρδους, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να προειδοποιεί ότι στους παραβάτες θα επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Υπό έλεγχο τελούν 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών, και το υπουργείο μιλά για «μπαράζ» ελέγχων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της αγοράς.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι στη σημερινή σύσκεψη δεν πρόκειται να παρουσιαστούν νέα μέτρα, καθώς ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί καλά – καλά αυτά που έχουν ήδη ληφθεί. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα, με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να δηλώνει (Real News) ότι «αν η κρίση παραταθεί και οι πιέσεις στην ενέργεια ενταθούν, τότε προφανώς θα χρειαστούν και νέες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομική πολιτική έχει νόημα μόνο όταν κρατά όρθια την κοινωνία».

Από την άλλη, κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν σχόλια της αντιπολίτευσης, ότι η νέα αυτή σύσκεψη αποτελεί προσπάθεια αλλαγής ατζέντας από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι σε μια εξαιρετικά ρευστή και απρόβλεπτη κατάσταση, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή έτοιμα σχέδια παρέμβασης για την ελάφρυνση των βαρών που καλούνται να σηκώσουν οι πολίτες. Επίσης, απορρίπτει τις όποιες προτάσεις για μειώσεις στον ΕΦΚ των καυσίμων και στον ΦΠΑ για τα τρόφιμα, υπογραμμίζοντας ότι θα προκαλέσουν απώλειες στα έσοδα χωρίς να εγγυάται κανείς ότι οι μειώσεις θα φθάσουν στους καταναλωτές.

Πάντως, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το κλίμα είναι βαρύ, καθώς ακόμα δεν φαίνεται κάποια χαραμάδα ελπίδας για λήξη του πολέμου, ενώ και σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει η… κλασική δυστοκία για σημαντικές αποφάσεις, όπως, π.χ. χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων που θα διεύρυναν κάπως τις δυνατότητες για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

